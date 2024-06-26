За словами радника Білого дому Джона Кірбі, адміністрація президента США Джо Байдена зберігає послідовну позицію щодо України, а будь-які рішення щодо переговорів стосовно завершення розв'язаною Росією злочинної війни має приймати безпосередньо Київ.
Головні тези:
- Адміністрація Байдена підтримує принцип “нічого про Україну без України” і вважає, що будь-які рішення стосовно переговорів щодо завершення війни з РФ повинен приймати лише Київ.
- Західні аналітики критикують план Трампа щодо припинення війни проти України як незбалансований та неприйнятний ні для Києва, ні для Кремля.
- Пропозиція Трампа передбачає збільшення підтримки України в обмін на участь у мирних переговорах, але викликає критику та сумніви серед експертів.
- Аналітики вважають, що цілі Росії та України є несумісними, а плани Трампа не враховують геополітичну складність ситуації.
- Користувачі соцмереж відкидають план Трампа як віроломний та спрямований на надання переваги Москві в переговорах.
У Білому домі критикують Трампа за заяви про план щодо завершення війни РФ проти України
Кірбі нагадав, що адміністрація Байдена дотримується принципу "нічого про Україну без України" та того, що рішення про будь-які переговори має приймати лише Київ.
За його словами, такі дії виглядали б як дозвіл іншим авторитарним режимам реалізовувати власні агресивні плани по всьому світу.
За словами Кірбі, зараз президент США Джо Байден розуміє, що "чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів".
Що кажуть аналітики стосовно плана Трампа
За інформацією Newsweek, західні аналітики розкритикували план Трампа щодо припинення розв’язаної Росією злочинної війни проти України як не прийнятний ні для Києва, ні для Кремля.
Так, пропозиція, розроблена Фредом Флейцем і генерал-лейтенантом у відставці Кітом Келлогом, які були начальниками штабів у Раді національної безпеки Трампа, передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, тільки якщо вступить у мирні переговори.
Водночас відмова Москви від переговорів означатиме посилення американської підтримки України та вимагатиме припинення вогню на основі сформованої лінії фронту.
Опитані журналістами видання аналітики зазначають, що такі умови не влаштують не одну зі сторін.
За його словами, погрози Трампа збільшити військову підтримку України з боку західних партнерів та США виглядають іронічно і навряд чи виявляться переконливими для кремлівського диктатора Володимира Путіна.
На думку аналітика, ця вимога, певно, має сподобатись прихильникам Трампа і значній частині європейської громадськості.
За його словами, Росія і Україна мають несумісні цілі.
Користувачі соціальних мереж відкинули цю пропозицію як таку, що дає Москві перевагу в переговорах.
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