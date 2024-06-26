У Білому домі критикують Трампа за заяви про план щодо завершення війни РФ проти України

Кірбі нагадав, що адміністрація Байдена дотримується принципу "нічого про Україну без України" та того, що рішення про будь-які переговори має приймати лише Київ.

На відміну від інших, президент Байден вважає, що будь-які рішення про перемовини, якщо відверто, мають ухвалювати президент Зеленський і Україна. Ми не змушуватимемо Україну поступатися своєю територією, бо ми розуміємо: якщо Путіну дозволити завоювати Україну та підкорити її народ, будь-яку частину її народу, наслідки будуть серйозними, - зазначив Кірбі. Поширити

За його словами, такі дії виглядали б як дозвіл іншим авторитарним режимам реалізовувати власні агресивні плани по всьому світу.

За словами Кірбі, зараз президент США Джо Байден розуміє, що "чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів".

Що кажуть аналітики стосовно плана Трампа

За інформацією Newsweek, західні аналітики розкритикували план Трампа щодо припинення розв’язаної Росією злочинної війни проти України як не прийнятний ні для Києва, ні для Кремля.

Так, пропозиція, розроблена Фредом Флейцем і генерал-лейтенантом у відставці Кітом Келлогом, які були начальниками штабів у Раді національної безпеки Трампа, передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, тільки якщо вступить у мирні переговори.

Водночас відмова Москви від переговорів означатиме посилення американської підтримки України та вимагатиме припинення вогню на основі сформованої лінії фронту.

Опитані журналістами видання аналітики зазначають, що такі умови не влаштують не одну зі сторін.

Я вважаю цю пропозицію незбалансованою на користь цілей Росії і, так би мовити, заохоченням за агресію і жорстоке насильство. Підтримка Заходу - це одночасно і критична вимога, і критична вразливість для України. Ані Захід, ані США і Захід разом узяті не можуть використовувати подібні важелі впливу на Росію, - підкреслив старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики і генерал-майор армії США у відставці Гордон "Скіп" Девіс. Поширити

За його словами, погрози Трампа збільшити військову підтримку України з боку західних партнерів та США виглядають іронічно і навряд чи виявляться переконливими для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

На думку аналітика, ця вимога, певно, має сподобатись прихильникам Трампа і значній частині європейської громадськості.

Ідея мирного плану для війни Росії проти України звучить непогано, але ідеї, запропоновані двома радниками Трампа, не влаштують ні Росію, ні Україну, - також погоджується професор політології в Сіракузькому університеті Браян Тейлор. Поширити

За його словами, Росія і Україна мають несумісні цілі.

Росія хоче отримати політичний контроль над Україною і знищити ідею України як окремої нації, а Україна хоче захистити свою територію, свій народ і свою демократію від російського насильства і панування, - підкреслює професор. Поширити

Користувачі соціальних мереж відкинули цю пропозицію як таку, що дає Москві перевагу в переговорах.