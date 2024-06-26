Під час перших президентських дебатів кандидати на виборах у США Джо Байден та Дональд Трамп обговорюватимуть, якою має бути роль їхньої країни на світовій арені в умовах агресії Росії проти України, зростання загрози з боку Китаю та напруги на Близькому Сході.

Що відомо про ключові теми дебатів між Байденом та Трампом

Підхід Байдена – це поєднання ліберального інтернаціоналізму та жорсткого реалізму, що нагадує час холодної війни. Підхід Трампа – це поєднання ізоляціонізму та одностороннього підходу, що нагадує США перед Другою світовою війною, - зазначає професор історії Техаського університету в Остіні Джеремі Сурі. Поширити

Він підкреслив, що Байден та Трамп мають кардинальну різницю у власних поглядах.

Зокрема, найбільшу увагу привертатиме питання розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Наразі на Заході багато аналітиків, посадовців та політиків мають побоювання, що кремлівська агресія проти України може перерости у Третю світову війну.

Що відомо про позиції Байдена та Трампа стосовно війни РФ проти України

Адміністрація Байдена дала обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, однак починаючи з жовтня 2023 року ця підтримка значно зменшилась.

Під час саміту НАТО у Вашингтоні американський лідер намагатиметься зміцнити відданість союзників підтримці України та перекласти частину відповідальності за підтримку Києва на європейських партнерів.

Таким чином він хоче вберегти підтримку України від потенційно ворожого Конгресу чи майбутнього президента у особі Трампа.

Трамп має більше складне та суперечливе ставлення до розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Зокрема, він не особливо прихильно ставиться до українського президента Володимира Зеленського і переважно уникає контактів з ним.

Я залагоджу питання з війною в Україні ще до того, як увійду до Білого дому, як обраний президент, - зухвало заявляє Трамп під час всіх останніх інтерв’ю. Поширити

На думку аналітиків, залишається не до кінця зрозумілим, як саме він це збирається зробити.

Байден нещодавно запевнив Зеленського, що їхня нова десятирічна двостороння угода про безпеку служить "ще одним нагадуванням Путіну".

Ми не відступаємо. Більше того, ми разом протистоїмо цій незаконній агресії, - запевнив чинний президент США. Поширити

Однак, на думку аналітиків, Байден не єдиний, хто може займати таку жорстку позицію.