Война РФ против Украины станет ключевой темой дебатов между Байденом и Трампом
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Политика
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Война РФ против Украины станет ключевой темой дебатов между Байденом и Трампом

Байден и Трамп
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Источник:  Голос Америки

В ходе первых президентских дебатов кандидаты на выборах в США Джо Байден и Дональд Трамп будут обсуждать, какой должна быть роль их страны на мировой арене в условиях агрессии России против Украины, рост угрозы со стороны Китая и напряжения на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Дебаты Байдена и Трампа будут фокусироваться на поддержке Украины в условиях агрессии РФ, имеющей глобальные последствия.
  • Байден поддерживает Украину, в то время как Трамп избегает прямых контактов с Зеленским, предпочитая другие методы разрешения конфликта.
  • Различия в подходах к вопросу украинского конфликта: либеральный интернационализм Байдена против изоляционизма и одностороннего подхода Трампа.
  • Позиции Байдена и Трампа по Украине вызывают обеспокоенность аналитиков относительно развития РФ против Украины и возможности начала Третьей мировой войны.
  • Администрация Байдена обещает поддерживать Украину, в то время как Трамп имеет противоречивое отношение к конфликту, не намереваясь вмешиваться прямо.

Что известно о ключевых темах дебатов между Байденом и Трампом

Подход Байдена – это сочетание либерального интернационализма и жесткого реализма, напоминающего время холодной войны. Подход Трампа – это сочетание изоляционизма и одностороннего подхода, напоминающего США перед Второй мировой войной, – отмечает профессор истории Техасского университета в Остине Джереми Сури.

Он подчеркнул, что Байден и Трамп имеют кардинальную разницу в своих взглядах.

В частности, наибольшее внимание будет привлекать вопрос развязанной Россией преступной войны против Украины.

Сейчас на Западе многие аналитики, чиновники и политики имеют опасения, что кремлевская агрессия против Украины может перерасти в Третью мировую войну.

Что известно о позициях Байдена и Трампа в отношении войны РФ против Украины

Администрация Байдена дала обещание поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, однако, начиная с октября 2023 года, эта поддержка значительно уменьшилась.

Во время саммита НАТО в Вашингтоне американский лидер постарается укрепить приверженность союзников поддержке Украины и переложить часть ответственности за поддержку Киева на европейских партнеров.

Таким образом, он хочет уберечь поддержку Украины от потенциально враждебного Конгресса или будущего президента в лице Трампа.

Трамп имеет более сложное и противоречивое отношение к развязанной Россией преступной войне против Украины.

В частности, он не особенно благосклонно относится к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и преимущественно избегает контактов с ним.

Я уладжу вопрос с войной в Украине еще до того, как войду в Белый дом, как избранный президент, – вызывающе заявляет Трамп во время всех последних интервью.

По мнению аналитиков, остается не до конца понятным, как именно он собирается это сделать.

Байден недавно заверил Зеленского, что их новое десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности служит "еще одним напоминанием Путину".

Мы не отступаем. Более того, мы вместе противостоим этой незаконной агрессии, – заверил действующий президент США.

Однако, по мнению аналитиков, Байден не единственный, кто может занимать столь жесткую позицию.

Мы знаем, что Трамп считает себя сильным лидером и не хочет, чтобы его ассоциировали с внешнеполитическим провалом. А победа России в Украине при президенте Трампе будет очень похожа на внешнеполитический провал, – подчеркивает бывший посол США в Украине Джон Гербст.

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