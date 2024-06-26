В ходе первых президентских дебатов кандидаты на выборах в США Джо Байден и Дональд Трамп будут обсуждать, какой должна быть роль их страны на мировой арене в условиях агрессии России против Украины, рост угрозы со стороны Китая и напряжения на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Дебаты Байдена и Трампа будут фокусироваться на поддержке Украины в условиях агрессии РФ, имеющей глобальные последствия.
- Байден поддерживает Украину, в то время как Трамп избегает прямых контактов с Зеленским, предпочитая другие методы разрешения конфликта.
- Различия в подходах к вопросу украинского конфликта: либеральный интернационализм Байдена против изоляционизма и одностороннего подхода Трампа.
- Позиции Байдена и Трампа по Украине вызывают обеспокоенность аналитиков относительно развития РФ против Украины и возможности начала Третьей мировой войны.
- Администрация Байдена обещает поддерживать Украину, в то время как Трамп имеет противоречивое отношение к конфликту, не намереваясь вмешиваться прямо.
Что известно о ключевых темах дебатов между Байденом и Трампом
Он подчеркнул, что Байден и Трамп имеют кардинальную разницу в своих взглядах.
В частности, наибольшее внимание будет привлекать вопрос развязанной Россией преступной войны против Украины.
Сейчас на Западе многие аналитики, чиновники и политики имеют опасения, что кремлевская агрессия против Украины может перерасти в Третью мировую войну.
Что известно о позициях Байдена и Трампа в отношении войны РФ против Украины
Администрация Байдена дала обещание поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, однако, начиная с октября 2023 года, эта поддержка значительно уменьшилась.
Во время саммита НАТО в Вашингтоне американский лидер постарается укрепить приверженность союзников поддержке Украины и переложить часть ответственности за поддержку Киева на европейских партнеров.
Таким образом, он хочет уберечь поддержку Украины от потенциально враждебного Конгресса или будущего президента в лице Трампа.
Трамп имеет более сложное и противоречивое отношение к развязанной Россией преступной войне против Украины.
В частности, он не особенно благосклонно относится к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и преимущественно избегает контактов с ним.
По мнению аналитиков, остается не до конца понятным, как именно он собирается это сделать.
Байден недавно заверил Зеленского, что их новое десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности служит "еще одним напоминанием Путину".
Однако, по мнению аналитиков, Байден не единственный, кто может занимать столь жесткую позицию.
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