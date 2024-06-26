Завершение войны РФ против Украины. Трамп выдвинул новое жесткое требование
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Завершение войны РФ против Украины. Трамп выдвинул новое жесткое требование

Трамп
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Источник:  Голос Америки

Команда бывшего президента США заявила, что для Дональда Трампа приоритетом его потенциального второго срока будет быстрое окончание войны, которую Россия развязала против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп требует больше затрат от лидеров Евросоюза для окончания российско-украинской войны.
  • Украина выступает за справедливость и соблюдение международного права в планах мирного урегулирования войны.
  • Республиканцы считают Трампа единственным человеком, который может завершить войну РФ против Украины.
  • Требования Трампа касательно окончания войны вызывают споры и реакции на политическом уровне.

Каким Трамп видит финал российско-украинской войны

Официальную позицию республиканца на этот счет озвучил директор по коммуникациям его избирательного штаба Стивен Ченг.

По словам последнего, Дональд Трамп требует, чтобы лидеры Евросоюза покрывали большую часть расходов, связанных с войной.

Экс-президент США продолжает жаловаться на то, что его страна, мол, заплатили гораздо больше, "что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам".

Трамп сделает все необходимое, чтобы восстановить мир и восстановить американскую силу и сдерживание на мировой арене, — заявил Стивен Ченг.

Команда республиканца продолжает называть Дональда Трампа "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, а также добавляет, что она бы не началась, будь он президентом.

Как у Зеленского комментируют "мирный план" советников Трампа

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, план завершения развязанной Россией преступной войны против Украины должен отвечать требованиям международного права.

Он также обратил внимание на то, что война против Украины не может завершиться без привлечения кремлевского руководства во главе с диктатором Владимиром Путиным к ответственности.

У Украины есть совершенно четкое понимание, и оно прописано в формуле мира, предложенной президентом Зеленским, там четко сказано — мир может быть только справедливым, и мир может быть только на основе международного права.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины

Он также повторил, что команда Владимира Зеленского считает недавние предложения Путина диктатора абсурдными.

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