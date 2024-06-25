Дадим Украине все, чтобы убить вас. Команда Трампа представила новый план завершения войны

Два советника бывшего американского лидера Дональда Трампа – Кит Келлог и Фред Фляйц – представили ему план прекращения войны России против Украины.

Трамп уже готовится к завершению российско-украинской войны

Согласно новому плану, после возможного избрания Дональда Трампа президентом США он может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от переговоров.

Что касается России, то диктатора Путина предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

Кроме того, указано, что во время мирных переговоров предполагается прекращение огня на основе существующих линий столкновения.

Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя, — кратко описал суть нового плана Кит Келлог. Поделиться

Согласно их предложению, Москву можно было бы заставить сесть за стол переговоров, отложив на длительное время обещание членства Украины в НАТО.

Команда Трампа не верит, что Украина сможет вернуть все свои территории

По словам Фляйца, Киеву не нужно формально уступать территорию России согласно их плану.

Однако вероятность того, что Украина сможет восстановить контроль над всей своей территорией, крайне низкая, считают советники республиканца.

Они также добавили, что для достижения продолжительного мира в Украине необходимы дополнительные гарантии безопасности для страны.

Вооружение Украины до зубов, вероятно, будет являться ключевым элементом этого, — предположил Фляйц. Поделиться

По его словам, Дональд Трамп уже изучил новый план завершения войны и оценил его очень положительно.