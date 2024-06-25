Дамо Україні все, щоб вбити вас. Команда Трампа представила план завершення війни

Два радники колишнього американського лідера Дональда Трампа — Кіт Келлог і Фред Фляйц — представили йому план припинення війни Росії проти України.

Трамп уже готується до завершення російсько-української війни

Згідно з новим планом, після можливого обрання Дональда Трампа президентом США він може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від переговорів.

Що стосується Росії, то диктатора Путіна попередять, що будь-яка відмова від перемовин призведе до посилення підтримки Києва.

Окрім того, наголошується, що під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви кажете: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою, — коротко описав суть нового плану Кіт Келлог. Поширити

Згідно з їхньою пропозицією, Москву також можна було б примусити сісти за стіл переговорів, відклавши на тривалий час обіцянку членства України в НАТО.

Команда Трампа не вірить, що Україна зможе повернути всі свої території

За словами Фляйца, Києву не потрібно формально поступатися територією Росії згідно з їхнім планом.

Однак ймовірність того, що Україна зможе відновити контроль над усією своєю територією, вкрай низька, вважають радники республіканця.

Вони також додали, що для досягнення тривалого миру в Україні потрібні додаткові гарантії безпеки для країни.

Озброєння України до зубів, ймовірно, буде ключовим елементом цього, — припустив Фляйц. Поширити

За його словами, Дональд Трамп уже вивчив новий план завершення війни та оцінив його вкрай позитивно.