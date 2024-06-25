Дамо Україні все, щоб вбити вас. Команда Трампа представила план завершення війни

Два радники колишнього американського лідера Дональда Трампа — Кіт Келлог і Фред Фляйц — представили йому план припинення війни Росії проти України.
Головні тези:
- Команда Трампа розглядає план припинення війни Росії проти України, який передбачає переговори та підтримку Києва.
- Також можливе зупинення військової допомоги Україні у разі відмови від переговорів, а також підсилення підтримки у випадку відмови Росії від перемовин.
- Радники республіканця вважають, що ймовірність повернення Україною всієї території вкрай низька, і наголошують на потребі додаткових гарантій безпеки для країни.
Трамп уже готується до завершення російсько-української війни
Згідно з новим планом, після можливого обрання Дональда Трампа президентом США він може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від переговорів.
Що стосується Росії, то диктатора Путіна попередять, що будь-яка відмова від перемовин призведе до посилення підтримки Києва.
Окрім того, наголошується, що під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.
Згідно з їхньою пропозицією, Москву також можна було б примусити сісти за стіл переговорів, відклавши на тривалий час обіцянку членства України в НАТО.
Команда Трампа не вірить, що Україна зможе повернути всі свої території
За словами Фляйца, Києву не потрібно формально поступатися територією Росії згідно з їхнім планом.
Однак ймовірність того, що Україна зможе відновити контроль над усією своєю територією, вкрай низька, вважають радники республіканця.
Вони також додали, що для досягнення тривалого миру в Україні потрібні додаткові гарантії безпеки для країни.
За його словами, Дональд Трамп уже вивчив новий план завершення війни та оцінив його вкрай позитивно.
Проте наразі невідомо, чи зупиниться команда республіканця саме на цій стратегії.
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