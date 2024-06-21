Вступ України в НАТО. Трамп розлютився через заяву Байдена
Категорія
Політика
Дата публікації

Вступ України в НАТО. Трамп розлютився через заяву Байдена

Трамп
Джерело:  online.ua

Колишній американський лідер Дональд Трамп почав стверджувати, що чинний президент США Джо Байден ніколи не повинен був обіцяти Україні членство у НАТО.

Головні тези:

  • Дональд Трамп виступив проти ідеї членства України в НАТО, стверджуючи, що це може загострити відносини з Росією.
  • Трамп безпідставно вихваляв Путіна, стверджуючи, що за його правління Росія не атакувала б Україну.
  • Експрезидент звинувачує Байдена у неправильних заявах та називає його слова "божевільними".

Трамп вкотре заступився за країну-агресорку РФ

Я вже 20 років чую, що якщо Україна піде до НАТО — це буде реальною проблемою для Росії. Я чув це довгий час. Я думаю, що саме тому ця війна розпочалася, — цинічно заявив республіканець.

Він також традиційно поскаржився на те, що очільник Білого дому нібито постійно говорить неправильні речі, і одна із неправильних речей — це, мовляв, те, що Україна піде у НАТО".

Коли я чув, як він говорить, я думав: цей хлопець почне війну.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Експрезидент США

Трамп знову безпідставно почав вихваляти Путіна

Колишній президент США не припиняє повторювати те, що якби він залишався у Білому домі, повномасштабна війна Росії не розпочалась би.

Чотири роки ніхто навіть не говорив, що Росія піде на Україну. Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралась нападати на Україну. Як тільки я пішов (з Білого дому), вони почали шикуватись біля кордонів… І я подумав, що Путін, мабуть — він хороший переговірник — я думав, що він робить це з метою переговорів. Тоді зненацька вони напали… , — цинічно заявив Дональд Трамп.

На переконання республіканця, Байден говорив протилежне до того, що нібито повинен був казати.

Він навіть назвав заяви свого суперника “божевільними”.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Суд США тимчасово призупинив справу проти Трампа щодо зриву виборів
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп розкритикував масштаби підтримки України та пригрозив зупинити допомогу
трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Білому домі не виключили ймовірність скасування Трампом безпекової угоди з Україною
Джейк Салліван

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?