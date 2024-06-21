Вступ України в НАТО. Трамп розлютився через заяву Байдена

Колишній американський лідер Дональд Трамп почав стверджувати, що чинний президент США Джо Байден ніколи не повинен був обіцяти Україні членство у НАТО.
Головні тези:
- Дональд Трамп виступив проти ідеї членства України в НАТО, стверджуючи, що це може загострити відносини з Росією.
- Трамп безпідставно вихваляв Путіна, стверджуючи, що за його правління Росія не атакувала б Україну.
- Експрезидент звинувачує Байдена у неправильних заявах та називає його слова "божевільними".
Трамп вкотре заступився за країну-агресорку РФ
Він також традиційно поскаржився на те, що очільник Білого дому нібито постійно говорить неправильні речі, і одна із неправильних речей — це, мовляв, те, що Україна піде у НАТО".
Трамп знову безпідставно почав вихваляти Путіна
Колишній президент США не припиняє повторювати те, що якби він залишався у Білому домі, повномасштабна війна Росії не розпочалась би.
На переконання республіканця, Байден говорив протилежне до того, що нібито повинен був казати.
Він навіть назвав заяви свого суперника “божевільними”.
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