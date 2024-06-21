Вступ України в НАТО. Трамп розлютився через заяву Байдена

Колишній американський лідер Дональд Трамп почав стверджувати, що чинний президент США Джо Байден ніколи не повинен був обіцяти Україні членство у НАТО.

Трамп вкотре заступився за країну-агресорку РФ

Я вже 20 років чую, що якщо Україна піде до НАТО — це буде реальною проблемою для Росії. Я чув це довгий час. Я думаю, що саме тому ця війна розпочалася, — цинічно заявив республіканець. Поширити

Він також традиційно поскаржився на те, що очільник Білого дому нібито постійно говорить неправильні речі, і одна із неправильних речей — це, мовляв, те, що Україна піде у НАТО".

Коли я чув, як він говорить, я думав: цей хлопець почне війну. Дональд Трамп Експрезидент США

Трамп знову безпідставно почав вихваляти Путіна

Колишній президент США не припиняє повторювати те, що якби він залишався у Білому домі, повномасштабна війна Росії не розпочалась би.

Чотири роки ніхто навіть не говорив, що Росія піде на Україну. Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралась нападати на Україну. Як тільки я пішов (з Білого дому), вони почали шикуватись біля кордонів… І я подумав, що Путін, мабуть — він хороший переговірник — я думав, що він робить це з метою переговорів. Тоді зненацька вони напали… , — цинічно заявив Дональд Трамп. Поширити

На переконання республіканця, Байден говорив протилежне до того, що нібито повинен був казати.