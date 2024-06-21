Вступление Украины в НАТО. Трамп разозлился из-за заявления Байдена
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Вступление Украины в НАТО. Трамп разозлился из-за заявления Байдена

Трамп
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Источник:  online.ua

Бывший американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что действующий президент США Джо Байден никогда не должен был обещать Украине членство в НАТО.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп выступил против идеи членства Украины в НАТО, утверждая, что это может обострить отношения с Россией.
  • Трамп безосновательно восхваляет Путина, утверждая, что при его правлении Россия не атаковала бы Украину.
  • Эк-спрезидент обвиняет Байдена в неправильных заявлениях и называет его слова "безумными".

Трамп в очередной раз вступился за страну-агрессорку РФ

Я уже 20 лет слышу, что если Украина пойдет в НАТО — это будет реальная проблема для России. Я это долго слышал. Я думаю, что именно поэтому эта война началась, — цинично заявил республиканец.

Он также традиционно пожаловался, что глава Белого дома якобы постоянно говорит неправильные вещи, и одна из неправильных вещей — это, мол, то, что “Украина пойдет в НАТО".

Когда я слышал, как он говорит, я думал, что этот парень начнет войну.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Экс-президент США

Трамп снова безосновательно начал восхвалять Путина

Бывший президент США не перестает повторять, что если бы он оставался в Белом доме, полномасштабная война России не началась бы.

Четыре года никто даже не говорил, что Россия пойдет на Украину. Этого никогда бы не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Как только я ушел (из Белого дома), они начали выстраиваться у границ… И я подумал, что Путин, наверное — он хороший переговорщик — я думал, что он делает это с целью переговоров. Тогда вдруг они напали…, — цинично заявил Дональд Трамп.

По убеждению республиканца, Байден говорил противоположное тому, что якобы должен был говорить.

Он даже назвал заявления своего соперника "сумасшедшими".

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