Бывший американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что действующий президент США Джо Байден никогда не должен был обещать Украине членство в НАТО.

Трамп в очередной раз вступился за страну-агрессорку РФ

Я уже 20 лет слышу, что если Украина пойдет в НАТО — это будет реальная проблема для России. Я это долго слышал. Я думаю, что именно поэтому эта война началась, — цинично заявил республиканец. Поделиться

Он также традиционно пожаловался, что глава Белого дома якобы постоянно говорит неправильные вещи, и одна из неправильных вещей — это, мол, то, что “Украина пойдет в НАТО".

Когда я слышал, как он говорит, я думал, что этот парень начнет войну. Дональд Трамп Экс-президент США

Трамп снова безосновательно начал восхвалять Путина

Бывший президент США не перестает повторять, что если бы он оставался в Белом доме, полномасштабная война России не началась бы.

Четыре года никто даже не говорил, что Россия пойдет на Украину. Этого никогда бы не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Как только я ушел (из Белого дома), они начали выстраиваться у границ… И я подумал, что Путин, наверное — он хороший переговорщик — я думал, что он делает это с целью переговоров. Тогда вдруг они напали…, — цинично заявил Дональд Трамп. Поделиться

По убеждению республиканца, Байден говорил противоположное тому, что якобы должен был говорить.