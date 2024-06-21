Вступление Украины в НАТО. Трамп разозлился из-за заявления Байдена

Бывший американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что действующий президент США Джо Байден никогда не должен был обещать Украине членство в НАТО.
Главные тезисы
- Дональд Трамп выступил против идеи членства Украины в НАТО, утверждая, что это может обострить отношения с Россией.
- Трамп безосновательно восхваляет Путина, утверждая, что при его правлении Россия не атаковала бы Украину.
- Эк-спрезидент обвиняет Байдена в неправильных заявлениях и называет его слова "безумными".
Трамп в очередной раз вступился за страну-агрессорку РФ
Он также традиционно пожаловался, что глава Белого дома якобы постоянно говорит неправильные вещи, и одна из неправильных вещей — это, мол, то, что “Украина пойдет в НАТО".
Трамп снова безосновательно начал восхвалять Путина
Бывший президент США не перестает повторять, что если бы он оставался в Белом доме, полномасштабная война России не началась бы.
По убеждению республиканца, Байден говорил противоположное тому, что якобы должен был говорить.
Он даже назвал заявления своего соперника "сумасшедшими".
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