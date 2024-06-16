В Белом доме не исключили вероятность отмены Трампом договора безопасности с Украиной
Категория
Политика
Дата публикации

В Белом доме не исключили вероятность отмены Трампом договора безопасности с Украиной

Джейк Салливан
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, в случае победы на выборах Дональд Трамп может расторгнуть соглашение с Украиной о гарантиях безопасности.

Главные тезисы

  • Советник президента США предупредил о возможной отмене договора безопасности с Украиной Трампом.
  • Белый дом обсуждает возможные шаги по сотрудничеству с Украиной при победе Трампа на выборах.
  • Угрозы Трампа началом Третьей мировой войны и его критика помощи Украине вызывают беспокойство.
  • Исторический контекст расторжения соглашений и соблюдение обязательств для США играют важную роль в данной ситуации.
  • Внимательное наблюдение за дальнейшим развитием ситуации с Украиной и реакцией новой администрации необходимо для мировой стабильности.

Белый дом не может защитить от Трампа договор с безопасностью с Украиной

Я не могу изменить этот незыблемый факт. И я не буду пытаться ввести кого-то в заблуждение и говорить, будто то, что написано, отчеканено в камне, - подчеркнул Салливан.

Он отметил , что история знает многие примеры, когда заключенные одним правительством соглашения отменялись следующим правительством.

В то же время Салливан отметил, что, "согласно имеющимся показаниям в их совокупности", США обычно придерживаются обязательств при заключении соглашений на длительный срок "независимо от смены администраций".

Что известно об угрозах Трампа отменить помощь Украине

Пока кандидат в президенты США Дональд Трамп запугивает американских избирателей началом Третьей мировой.

Во время выступления на предвыборном мероприятии Turning Point USA в Детройте он заявил, что необходимо "спасти нашу страну".

Самое главное, что нам нужно сделать, это спасти нашу страну, потому что наша страна в беде. Существует реальная вероятность третьей мировой войны, – заявляет Трамп.

Кроме этого, он раскритиковал объемы помощи, которую США оказывают Украине.

Он заявил, что недоволен поддержкой Украины со стороны США, потому что якобы запросы Украины "никогда не прекращаются".

Я думаю, Зеленский, вероятно, лучший продавец среди всех политиков, когда-то живших. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уходит с 60 млрд долларов... Он только что поехал 4 дня назад с 60 миллиардами, приехал домой и объявляет, что ему нужно еще 60 миллиардов. Это никогда не кончится. Я это решу еще до того, как возьму Белый дом, – заявляет Трамп.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Япония заключили двустороннее соглашение о безопасности — детали
Офис Президента Украины
Украина и Япония
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет — подробности
Зеленский и Байден
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин лицемерно обвинил страны Запада в подрыве глобальной безопасности
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?