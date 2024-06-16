По словам советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, в случае победы на выборах Дональд Трамп может расторгнуть соглашение с Украиной о гарантиях безопасности.

Белый дом не может защитить от Трампа договор с безопасностью с Украиной

Я не могу изменить этот незыблемый факт. И я не буду пытаться ввести кого-то в заблуждение и говорить, будто то, что написано, отчеканено в камне, - подчеркнул Салливан. Поделиться

Он отметил , что история знает многие примеры, когда заключенные одним правительством соглашения отменялись следующим правительством.

В то же время Салливан отметил, что, "согласно имеющимся показаниям в их совокупности", США обычно придерживаются обязательств при заключении соглашений на длительный срок "независимо от смены администраций".

Что известно об угрозах Трампа отменить помощь Украине

Пока кандидат в президенты США Дональд Трамп запугивает американских избирателей началом Третьей мировой.

Во время выступления на предвыборном мероприятии Turning Point USA в Детройте он заявил, что необходимо "спасти нашу страну".

Самое главное, что нам нужно сделать, это спасти нашу страну, потому что наша страна в беде. Существует реальная вероятность третьей мировой войны, – заявляет Трамп. Поделиться

Кроме этого, он раскритиковал объемы помощи, которую США оказывают Украине.

Он заявил, что недоволен поддержкой Украины со стороны США, потому что якобы запросы Украины "никогда не прекращаются".