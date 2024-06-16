По словам советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, в случае победы на выборах Дональд Трамп может расторгнуть соглашение с Украиной о гарантиях безопасности.
Главные тезисы
- Советник президента США предупредил о возможной отмене договора безопасности с Украиной Трампом.
- Белый дом обсуждает возможные шаги по сотрудничеству с Украиной при победе Трампа на выборах.
- Угрозы Трампа началом Третьей мировой войны и его критика помощи Украине вызывают беспокойство.
- Исторический контекст расторжения соглашений и соблюдение обязательств для США играют важную роль в данной ситуации.
- Внимательное наблюдение за дальнейшим развитием ситуации с Украиной и реакцией новой администрации необходимо для мировой стабильности.
Белый дом не может защитить от Трампа договор с безопасностью с Украиной
Он отметил , что история знает многие примеры, когда заключенные одним правительством соглашения отменялись следующим правительством.
В то же время Салливан отметил, что, "согласно имеющимся показаниям в их совокупности", США обычно придерживаются обязательств при заключении соглашений на длительный срок "независимо от смены администраций".
Что известно об угрозах Трампа отменить помощь Украине
Пока кандидат в президенты США Дональд Трамп запугивает американских избирателей началом Третьей мировой.
Во время выступления на предвыборном мероприятии Turning Point USA в Детройте он заявил, что необходимо "спасти нашу страну".
Кроме этого, он раскритиковал объемы помощи, которую США оказывают Украине.
Он заявил, что недоволен поддержкой Украины со стороны США, потому что якобы запросы Украины "никогда не прекращаются".
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