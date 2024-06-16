За словами радника президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана, у разі перемоги на виборах Дональд Трамп може розірвати угоду з Україною щодо гарантій безпеки.
Головні тези:
- Потенційне скасування Трампом безпекової угоди з Україною стає предметом обговорення у Білому домі.
- Історично були приклади скасування угод зі сторони наступних урядів, але дотримання зобов'язань важливе для США.
- Трамп залякує американських виборців можливістю початку Третьої світової війни та критикує обсяги допомоги Україні.
- Він вважає, що президент України Зеленський є добрим продавцем, що постійно звертається за додатковою допомогою.
- Слід стежити за розвитком ситуації та подальшими кроками нової адміністрації у США стосовно співпраці з Україною.
Білий дім не може захистити від Трампа безпекову угоду з Україною
Він зазначив, що історія знає багато прикладів, коли укладені одним урядом угоди скасовувались наступним урядом.
Водночас Салліван зазначив, що, "згідно з наявними свідченнями в їхній сукупності", США зазвичай дотримуються зобов'язань під час укладення угод на довгий термін "незалежно від зміни адміністрацій".
Що відомо про погрози Трампа скасувати допомогу Україні
Наразі кандидат у президенти США Дональд Трамп залякує американських виборців початком Третьої світової.
Під час свого виступу на передвиборчому заході Turning Point USA в Детройті він заявив, що необхідно "врятувати нашу країну".
Окрім цього він розкритикував обсяги допомоги, яку США надають Україні.
Він заявив, що незадоволений підтримкою України з боку США, бо нібито запити України "ніколи не припиняються".
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