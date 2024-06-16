За словами радника президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана, у разі перемоги на виборах Дональд Трамп може розірвати угоду з Україною щодо гарантій безпеки.

Білий дім не може захистити від Трампа безпекову угоду з Україною

Я не можу змінити цей непорушний факт. І я не намагатимуся ввести когось в оману і говорити, ніби те, що написано, викарбувано в камені, - підкреслив Салліван. Поширити

Він зазначив, що історія знає багато прикладів, коли укладені одним урядом угоди скасовувались наступним урядом.

Водночас Салліван зазначив, що, "згідно з наявними свідченнями в їхній сукупності", США зазвичай дотримуються зобов'язань під час укладення угод на довгий термін "незалежно від зміни адміністрацій".

Що відомо про погрози Трампа скасувати допомогу Україні

Наразі кандидат у президенти США Дональд Трамп залякує американських виборців початком Третьої світової.

Під час свого виступу на передвиборчому заході Turning Point USA в Детройті він заявив, що необхідно "врятувати нашу країну".

Найголовніше, що нам треба зробити, це врятувати нашу країну, тому що наша країна в біді. Існує реальна ймовірність третьої світової війни, - заявляє Трамп. Поширити

Окрім цього він розкритикував обсяги допомоги, яку США надають Україні.

Він заявив, що незадоволений підтримкою України з боку США, бо нібито запити України "ніколи не припиняються".