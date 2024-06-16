У Білому домі не виключили ймовірність скасування Трампом безпекової угоди з Україною
Категорія
Політика
Дата публікації

У Білому домі не виключили ймовірність скасування Трампом безпекової угоди з Україною

Джейк Салліван
Джерело:  online.ua

За словами радника президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана, у разі перемоги на виборах Дональд Трамп може розірвати угоду з Україною щодо гарантій безпеки. 

Головні тези:

  • Потенційне скасування Трампом безпекової угоди з Україною стає предметом обговорення у Білому домі.
  • Історично були приклади скасування угод зі сторони наступних урядів, але дотримання зобов'язань важливе для США.
  • Трамп залякує американських виборців можливістю початку Третьої світової війни та критикує обсяги допомоги Україні.
  • Він вважає, що президент України Зеленський є добрим продавцем, що постійно звертається за додатковою допомогою.
  • Слід стежити за розвитком ситуації та подальшими кроками нової адміністрації у США стосовно співпраці з Україною.

Білий дім не може захистити від Трампа безпекову угоду з Україною

Я не можу змінити цей непорушний факт. І я не намагатимуся ввести когось в оману і говорити, ніби те, що написано, викарбувано в камені, - підкреслив Салліван.

Він зазначив, що історія знає багато прикладів, коли укладені одним урядом угоди скасовувались наступним урядом.

Водночас Салліван зазначив, що, "згідно з наявними свідченнями в їхній сукупності", США зазвичай дотримуються зобов'язань під час укладення угод на довгий термін "незалежно від зміни адміністрацій".

Що відомо про погрози Трампа скасувати допомогу Україні

Наразі кандидат у президенти США Дональд Трамп залякує американських виборців початком Третьої світової.

Під час свого виступу на передвиборчому заході Turning Point USA в Детройті він заявив, що необхідно "врятувати нашу країну".

Найголовніше, що нам треба зробити, це врятувати нашу країну, тому що наша країна в біді. Існує реальна ймовірність третьої світової війни, - заявляє Трамп.

Окрім цього він розкритикував обсяги допомоги, яку США надають Україні.

Він заявив, що незадоволений підтримкою України з боку США, бо нібито запити України "ніколи не припиняються".

Я думаю, Зеленський, ймовірно, найкращий продавець серед усіх політиків, що колись жили. Щоразу, коли він приїжджає до нашої країни, він йде з 60 млрд доларів... Він тільки-но поїхав 4 дні тому з 60 мільярдами, приїхав додому та оголошує, що йому треба ще 60 мільярдів. Це ніколи не скінчиться. Я це розв’яжу ще до того, як візьму Білий дім, — заявляє Трамп.

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