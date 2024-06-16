Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины и пригрозил остановить помощь
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины и пригрозил остановить помощь

трамп
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Бывший президент США и кандидат на выборах президента Дональд Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины и пригрозил остановить финансовую помощь.

Главные тезисы

  • Трамп критикует поддержку Украины со стороны США и грозит остановить помощь из-за неудовлетворения запросами страны.
  • Зеленский получил похвалу от Трампа за его коммуникативные способности, но сам Трамп планирует разрешить ситуацию с помощью.
  • Процесс выборов президента в США в ноябре 2024 уже активно комментируется, конкуренцию ожидают между Байденом и Трампом.
  • Договоренности о предвыборных дебатах между Байденом и Трампом могут стать одним из ключевых событий в политической жизни США.
  • Ситуацию с поддержкой Украины следует внимательно наблюдать, поскольку она может отразиться на международных отношениях и экономике страны.

Трамп пригрозил остановить помощь Украине

Он заявил, что недоволен поддержкой Украины со стороны США, потому что якобы запросы Украины "никогда не прекращаются".

Я думаю, Зеленский, вероятно, лучший продавец среди всех политиков, когда-то живших. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уходит с 60 млрд долларов... Он только что поехал 4 дня назад с 60 миллиардами, приехал домой и объявляет, что ему нужно еще 60 миллиардов. Это никогда не кончится. Я это решу еще до того, как возьму Белый дом, — заявил Трамп.

При этом бывший президент заявил, что симпатизирует президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за того, как тот повел себя во время скандала в 2019 году. Тогда Зеленский не подтвердил угрозу со стороны Трампа.

Президентские выборы в США

В ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента. Главными кандидатами на пост президента являются действующий американский лидер Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп.

Вчера Байден и Трамп договорились о первых предвыборных дебатах.

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