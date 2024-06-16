Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины и пригрозил остановить помощь

Трамп пригрозил остановить помощь Украине

Он заявил, что недоволен поддержкой Украины со стороны США, потому что якобы запросы Украины "никогда не прекращаются".

Я думаю, Зеленский, вероятно, лучший продавец среди всех политиков, когда-то живших. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уходит с 60 млрд долларов... Он только что поехал 4 дня назад с 60 миллиардами, приехал домой и объявляет, что ему нужно еще 60 миллиардов. Это никогда не кончится. Я это решу еще до того, как возьму Белый дом, — заявил Трамп. Поделиться

При этом бывший президент заявил, что симпатизирует президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за того, как тот повел себя во время скандала в 2019 году. Тогда Зеленский не подтвердил угрозу со стороны Трампа.

Президентские выборы в США

В ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента. Главными кандидатами на пост президента являются действующий американский лидер Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп.

Вчера Байден и Трамп договорились о первых предвыборных дебатах.