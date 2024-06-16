Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины и пригрозил остановить помощь

Бывший президент США и кандидат на выборах президента Дональд Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины и пригрозил остановить финансовую помощь.
Главные тезисы
- Трамп критикует поддержку Украины со стороны США и грозит остановить помощь из-за неудовлетворения запросами страны.
- Зеленский получил похвалу от Трампа за его коммуникативные способности, но сам Трамп планирует разрешить ситуацию с помощью.
- Процесс выборов президента в США в ноябре 2024 уже активно комментируется, конкуренцию ожидают между Байденом и Трампом.
- Договоренности о предвыборных дебатах между Байденом и Трампом могут стать одним из ключевых событий в политической жизни США.
- Ситуацию с поддержкой Украины следует внимательно наблюдать, поскольку она может отразиться на международных отношениях и экономике страны.
Трамп пригрозил остановить помощь Украине
Он заявил, что недоволен поддержкой Украины со стороны США, потому что якобы запросы Украины "никогда не прекращаются".
При этом бывший президент заявил, что симпатизирует президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за того, как тот повел себя во время скандала в 2019 году. Тогда Зеленский не подтвердил угрозу со стороны Трампа.
Президентские выборы в США
В ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента. Главными кандидатами на пост президента являются действующий американский лидер Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп.
Вчера Байден и Трамп договорились о первых предвыборных дебатах.
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