Месть Трампа. Экспрезидент США пообещал рассекретить важные файлы
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Месть Трампа. Экспрезидент США пообещал рассекретить важные файлы

Дональд Трамп
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Источник:  Fox News

Дональду Трампу грозит до 4 лет тюрьмы, но он может стать президентом даже из тюрьмы. Экспрезидент США пообещал обнародовать секретную информацию о терактах 11 сентября и убийстве президента Джона Кеннеди.

Трамп назвал обвинение против себя "мошенничеством"

Бывший президент США Дональд Трамп, признанный виновным в фальсификациях деловой документации, пообещал поквитаться за это со своими противниками, когда вернется в Белый Дом. Своими планами он поделился в интервью каналу Fox.

Это плохие люди. Эти люди больны, и они делают такие разрушительные вещи… если бы не я, они преследовали бы кого-то другого, — сказал Трамп.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Экспрезидент США

Бывший президент был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Сам Трамп назвал это дело "мошенничеством".

Чтобы отомстить своим недоброжелателям, Трамп обещает рассекретить несколько ключевых файлов, по его мнению, содержащих доказательства заговора и спекуляций.

В частности, Трамп пообещал рассекретить файлы о терактах 11 сентября 2001 года, об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году и некоторых других событиях, вокруг которых в США плодятся теории заговора.

Трампа признали виновным в финансовых махинациях

На этой неделе суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в финансовых махинациях, совершенных в 2016 году.

Тогда еще кандидат в президенты Трамп подкупил порноактрису Сторми Дэниелс, чтобы она молчала об их связи.

Эти выплаты политик пытался скрыть, подделав финансовую документацию. Именно за этот подлог его и осудили.

Заседание суда, на котором будет объявлено о назначенном наказании, состоится 11 июля.

В теории Трампа грозит до четырех лет тюрьмы, хотя он может получить и условный срок.

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