Помста Трампа. Експрезидент США пообіцяв розсекретити важливі файли

Дональду Трампу загрожує до 4 років в'язниці, але він може стати президентом навіть з тюрми. Експрезидент США пообіцяв оприлюднити секретну інформацію про теракти 11 вересня та вбивство президента Джона Кеннеді.

Трамп назвав звинувачення проти себе "шахрайством"

Колишній президент США Дональд Трамп, який був визнаний винним у фальсифікаціях ділової документації, пообіцяв поквитатися за це зі своїми противниками, коли повернеться у Білий Дім. Своїми планами він поділився в інтерв’ю каналу Fox.

Це погані люди. Ці люди хворі, і вони роблять такі руйнівні речі… якби не я, вони б переслідували когось іншого, — сказав Трамп. Дональд Трамп Експрезидент США

Колишній президент був визнаний винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації. Сам Трамп назвав цю справу "шахрайством".

Аби помститися своїм недоброзичливцям, Трамп обіцяє розсекретити кілька ключових файлів, які, на його думку, містять докази змови та спекуляцій.

Зокрема Трамп пообіцяв розсекретити файли про теракти 11 вересня 2001 року, про вбивство президента Джона Кеннеді у 1963 році та деякі інші події, навколо яких в США плодяться теорії змови.

Трампа визнали винним у фінансових махінаціях

Цього тижня суд присяжних визнав Дональда Трампа винним у фінансових махінаціях, скоєних у 2016 році.

Тоді ще кандидат в президенти Трамп підкупив порноакторку Стормі Деніелс, аби вона мовчала про їхній зв’язок.

Ці виплати політик намагався приховати, підробивши фінансову документацію. Саме за цю підробку його й засудили.

Засідання суду, на якому буде оголошено про призначене покарання, відбудеться 11 липня.

В теорії Трампу загрожує до чотирьох років увʼязнення, хоча він може отримати й умовний термін.