Суд США временно приостановил дело против Трампа по срыву выборов
Категория
Мир
Дата публикации

Суд США временно приостановил дело против Трампа по срыву выборов

Трамп
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Источник:  CNN

Апелляционный суд штата Джорджия в США приостановил дело против Дональда Трампа о сговоре по подрыву выборов. Дело на паузе, пока коллегия судей не решит, дисквалифицируют ли окружного прокурора округа Фултон Фанни Уиллис.

Главные тезисы

  • Судебное разбирательство против Трампа приостановлено в связи с вопросом о дисквалификации прокурора, что важно для развития дела
  • Трамп обвиняется в попытке упразднить выборы 2020 года в штате Джорджия, причем в дело вовлечены романтические отношения прокурора
  • Апелляционный суд должен решить вопрос о дисквалификации прокурора до 2025 года, что повлияет на ход разбирательства
  • Подделка документов для скрытия выплат порноактрисе тоже становится частью судебных процессов против Трампа
  • В центре обвинений против Трампа в Джорджии — формирование преступной организации для сорвать результаты президентских выборов-2020

Одно дело Трампа приостановлено судом

Апелляционный суд Джорджии принял такое решение 5 июня. Там заявили, что рассмотрение дела будет приостановлено, пока коллегия судей не решит, должна ли быть дисквалифицирована окружной прокурор округа Фултон Фанни Уиллис.

Об этом пишет CNN.

Ожидается, что апелляционный суд вынесет решение о дисквалификации до марта 2025 года, следовательно, судебное разбирательство против Трампа не состоится до президентских выборов в США.

Трамп и некоторые из его соответчиков пытались добиться отстранения прокурора от дела из-за ее романтических отношений с Натаном Вейдом — специальным прокурором, которого она взяла для помощи в ведении дела Трампа. Ответчики утверждали, что Уиллис получила финансовую выгоду от отношений с Уэйдом, который, по словам адвокатов, оплачивал несколько отпусков для пары.

После решения апелляции журналисты спросили у Трампа, не потерял ли он доверие к своим юристам после обвинительного приговора по уголовному делу о фальсификации документов для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс в Нью-Йорке.

Нет, это сфальсифицированная система, и действительно это ужасная система. Я думаю, что у нас все очень хорошо. У нас сегодня произошло большое событие в Джорджии.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Экс-президент США

Присяжные в Нью-Йорке уже признали виновным Трампа по делу о фальсификации документов для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс, когда он из-за своего адвоката незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тыс долл. за молчание об их связи.

Собственно выплаты не являются нарушением, но когда экс-президент возместил адвокату потраченные деньги, документально их оформили как плату за судебные издержки. Прокуратура расценила это как подлог. В мае допросили саму порноактрису.

Что известно о деле против Трампа в Джорджии

В середине августа 2023 года Джорджия выдвинула Трампу обвинение в попытке сорвать результаты президентских выборов-2020.

По этому делу против Трампа и его 18 соратников выдвинули обвинение. Самое тяжелое из них — нарушение закона штата Джорджия о рекетирских и коррумпированных организациях (RICO).

Следствие утверждает, что Трамп и его команда "образовали преступную организацию", которая занималась преступной деятельностью — пыталась отменить выборы 2020 года.

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