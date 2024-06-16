Трамп розкритикував масштаби підтримки України та пригрозив зупинити допомогу

Колишній президент США та кандидат на виборах президента Дональд Трамп розкритикував масштаби підтримки України та пригрозив зупинити фінансову допомогу.
Головні тези:
- Трамп критикує підтримку України з боку США та загрожує зупинити допомогу через незадоволення запитами країни.
- Зеленський отримав похвалу від Трампа за його комунікативні здібності, але сам Трамп планує розв’язати ситуацію щодо допомоги.
- Процес виборів президента у США у листопаді 2024 року вже активно коментується, конкуренцію очікують між Байденом та Трампом.
- Домовленості про передвиборчі дебати між Байденом та Трампом можуть стати одним з ключових подій у політичному житті США.
- Ситуацію з підтримкою України варто уважно спостерігати, оскільки вона може вплинути на міжнародні відносини та економіку країни.
Трамп пригрозив зупинити допомогу Україні
Він заявив, що незадоволений підтримкою України з боку США, бо нібито запити України "ніколи не припиняються".
При цьому колишній президент заявив, що симпатизує президенту України Володимиру Зеленському через те, як той повівся під час скандалу у 2019 році. Тоді Зеленський не підтвердив погрози з боку Трампа.
Президентські вибори у США
У листопаді 2024 року у США відбудуться вибори президента. Головними кандидатами на пост президента є чинний американський лідер Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп.
Вчора Байден та Трамп домовилися про перші передвиборчі дебати.
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