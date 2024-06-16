Трамп розкритикував масштаби підтримки України та пригрозив зупинити допомогу
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп розкритикував масштаби підтримки України та пригрозив зупинити допомогу

трамп

Колишній президент США та кандидат на виборах президента Дональд Трамп розкритикував масштаби підтримки України та пригрозив зупинити фінансову допомогу.

Головні тези:

  • Трамп критикує підтримку України з боку США та загрожує зупинити допомогу через незадоволення запитами країни.
  • Зеленський отримав похвалу від Трампа за його комунікативні здібності, але сам Трамп планує розв’язати ситуацію щодо допомоги.
  • Процес виборів президента у США у листопаді 2024 року вже активно коментується, конкуренцію очікують між Байденом та Трампом.
  • Домовленості про передвиборчі дебати між Байденом та Трампом можуть стати одним з ключових подій у політичному житті США.
  • Ситуацію з підтримкою України варто уважно спостерігати, оскільки вона може вплинути на міжнародні відносини та економіку країни.

Трамп пригрозив зупинити допомогу Україні

Він заявив, що незадоволений підтримкою України з боку США, бо нібито запити України "ніколи не припиняються".

Я думаю, Зеленський, ймовірно, найкращий продавець серед усіх політиків, що колись жили. Щоразу, коли він приїжджає до нашої країни, він йде з 60 млрд доларів... Він тільки-но поїхав 4 дні тому з 60 мільярдами, приїхав додому та оголошує, що йому треба ще 60 мільярдів. Це ніколи не скінчиться. Я це розв’яжу ще до того, як візьму Білий дім, — заявив Трамп.

При цьому колишній президент заявив, що симпатизує президенту України Володимиру Зеленському через те, як той повівся під час скандалу у 2019 році. Тоді Зеленський не підтвердив погрози з боку Трампа.

Президентські вибори у США

У листопаді 2024 року у США відбудуться вибори президента. Головними кандидатами на пост президента є чинний американський лідер Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп.

Вчора Байден та Трамп домовилися про перші передвиборчі дебати.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чи зможе засуджений Трамп балотуватися у президенти США — пояснення CNN
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Помста Трампа. Експрезидент США пообіцяв розсекретити важливі файли
Дональд Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Суд США тимчасово призупинив справу проти Трампа щодо зриву виборів
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?