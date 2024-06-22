Трамп змінює своє ставлення до України — Курт Волкер
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Політика
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Трамп змінює своє ставлення до України — Курт Волкер

Трамп

Як стверджує колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер, Києву та ЄС не варто боятися повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Головні тези:

  • Курт Волкер вважає, що при поверненні Трампа на посаду президента США відносини з Україною можуть змінитися.
  • Наразі важко спрогнозувати майбутню політику Штатів стосовно України та вступу до НАТО.
  • Попри негативні висловлювання, Трамп симпатизує Зеленському.
  • Трамп невдоволений обсягами допомоги для України, але водночас підтримував дії для отримання допомоги Києвом.

Трамп чудово усвідомлює, що насправді відбувається в Україні

На переконання Курта Волкера, якби президентські вибори в США відбулися б сьогодні, перемогу здобув би Дональд Трамп.

Однак до події залишається ще п'ять місяців, тому все може змінитися.

Американський дипломат наголошує, що поки складно спрогнозувати, якою буде майбутня політика США щодо України та її вступу до НАТО.

Курт Волкер також звертає увагу на те, що Трамп певним чином прогресує у розумінні України.

Найбільш показовими щодо політики Трампа стосовно України є його дії перед тим, як Конгрес схвалив закон про допомогу Україні. Тоді Трамп надав потужний політичний дах спікеру Палати представників Майку Джонсону, щоб той зробив це. Він запросив Джонсона до Мар-а-Лаго; вони дали пресконференцію; Трамп твітнув про це; а потім ще раз підтримав це публічно.

Курт Волкер

Курт Волкер

Колишній спецпредставник США у переговорах щодо України

Як вважає американський дипломат, Трамп знає, що йому не можна допустити поразки України, адже тоді у нього з’являться катастрофічні проблеми.

Трамп невдоволений масштабами допомоги для України

За словами колишнього президента США Дональда Трампа, він критикує позитивні рішення команди Джо Байдена щодо України, бо нібито запити Києва "ніколи не припиняються".

Я думаю, Зеленський, ймовірно, найкращий продавець серед усіх політиків, що колись жили. Щоразу, коли він приїжджає до нашої країни, він йде з 60 млрд доларів... Він тільки-но поїхав з 60 мільярдами, приїхав додому та оголошує, що йому треба ще 60 мільярдів. Це ніколи не скінчиться. Я це розв’яжу ще до того, як візьму Білий дім.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Експрезидент США

Що цікаво, попри публічну критику, ексочільник Білого дому відверто зізнався, що симпатизує українському лідеру через те, як той повівся під час скандалу у 2019 році.

Як відомо, тоді Володимир Зеленський не підтвердив погрози з боку Трампа.

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