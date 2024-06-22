Трамп змінює своє ставлення до України — Курт Волкер

Як стверджує колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер, Києву та ЄС не варто боятися повернення Дональда Трампа у Білий дім.
Головні тези:
- Курт Волкер вважає, що при поверненні Трампа на посаду президента США відносини з Україною можуть змінитися.
- Наразі важко спрогнозувати майбутню політику Штатів стосовно України та вступу до НАТО.
- Попри негативні висловлювання, Трамп симпатизує Зеленському.
- Трамп невдоволений обсягами допомоги для України, але водночас підтримував дії для отримання допомоги Києвом.
Трамп чудово усвідомлює, що насправді відбувається в Україні
На переконання Курта Волкера, якби президентські вибори в США відбулися б сьогодні, перемогу здобув би Дональд Трамп.
Однак до події залишається ще п'ять місяців, тому все може змінитися.
Американський дипломат наголошує, що поки складно спрогнозувати, якою буде майбутня політика США щодо України та її вступу до НАТО.
Курт Волкер також звертає увагу на те, що Трамп певним чином прогресує у розумінні України.
Як вважає американський дипломат, Трамп знає, що йому не можна допустити поразки України, адже тоді у нього з’являться катастрофічні проблеми.
Трамп невдоволений масштабами допомоги для України
За словами колишнього президента США Дональда Трампа, він критикує позитивні рішення команди Джо Байдена щодо України, бо нібито запити Києва "ніколи не припиняються".
Що цікаво, попри публічну критику, ексочільник Білого дому відверто зізнався, що симпатизує українському лідеру через те, як той повівся під час скандалу у 2019 році.
Як відомо, тоді Володимир Зеленський не підтвердив погрози з боку Трампа.
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