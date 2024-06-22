Трамп меняет свое отношение к Украине — Курт Волкер

Как утверждает бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, Киеву и ЕС не стоит бояться возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Главные тезисы
- Курт Волкер считает, что при возвращении Трампа в должность президента США отношения с Украиной могут измениться.
- Сейчас трудно спрогнозировать будущую политику Штатов по отношению к Украине и вступлению в НАТО.
- Несмотря на негативные высказывания, Трамп симпатизирует Зеленскому.
- Трамп недоволен объемами помощи для Украины, но в то же время поддерживал действия по получению помощи Киевом.
Трамп прекрасно осознает, что на самом деле происходит в Украине
По убеждению Курта Волкера, если бы президентские выборы в США состоялись сегодня, победу одержал бы Дональд Трамп.
Однако до события остается еще пять месяцев, поэтому все может измениться.
Американский дипломат отмечает, что пока сложно спрогнозировать, какой будет будущая политика США относительно Украины и ее вступления в НАТО.
Курт Волкер также обращает внимание на то, что Трамп определенным образом прогрессирует в понимании Украины.
Как считает американский дипломат, Трамп знает, что ему нельзя допустить поражение Украины, потому что тогда у него появятся катастрофические проблемы.
Трамп недоволен масштабами помощи для Украины
По словам бывшего президента США Дональда Трампа, он критикует положительные решения команды Джо Байдена по Украине, потому что якобы запросы Киева "никогда не прекращаются".
Что интересно, несмотря на публичную критику, экс-глава Белого дома откровенно признался, что симпатизирует украинскому лидеру из-за того, как тот повел себя во время скандала в 2019 году.
Как известно, тогда Владимир Зеленский не подтвердил угрозы Трампа.
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