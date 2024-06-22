Трамп меняет свое отношение к Украине — Курт Волкер

Как утверждает бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, Киеву и ЕС не стоит бояться возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Трамп прекрасно осознает, что на самом деле происходит в Украине

По убеждению Курта Волкера, если бы президентские выборы в США состоялись сегодня, победу одержал бы Дональд Трамп.

Однако до события остается еще пять месяцев, поэтому все может измениться.

Американский дипломат отмечает, что пока сложно спрогнозировать, какой будет будущая политика США относительно Украины и ее вступления в НАТО.

Курт Волкер также обращает внимание на то, что Трамп определенным образом прогрессирует в понимании Украины.

Наиболее показательны в политике Трампа относительно Украины — его действия перед тем, как Конгресс одобрил закон о помощи Украине. Тогда Трамп предоставил мощную политическую крышу спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, чтобы тот сделал это. Он пригласил Джонсона в Мар-а-Лаго; они дали пресс-конференцию; Трамп твитнул об этом; а затем еще раз поддержал это публично. Курт Волкер Бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине

Как считает американский дипломат, Трамп знает, что ему нельзя допустить поражение Украины, потому что тогда у него появятся катастрофические проблемы.

Трамп недоволен масштабами помощи для Украины

По словам бывшего президента США Дональда Трампа, он критикует положительные решения команды Джо Байдена по Украине, потому что якобы запросы Киева "никогда не прекращаются".

Я думаю, Зеленский, вероятно, лучший продавец среди всех политиков, когда-то живших. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он едет с 60 млрд долларов... Он только что уехал с 60 миллиардами, приехал домой и объявляет, что ему нужно еще 60 миллиардов. Это никогда не кончится. Я это решу еще до того, как возьму Белый дом. Дональд Трамп Экс-президент США

Что интересно, несмотря на публичную критику, экс-глава Белого дома откровенно признался, что симпатизирует украинскому лидеру из-за того, как тот повел себя во время скандала в 2019 году.