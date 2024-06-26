Завершення війни РФ проти України. Трамп висунув нову жорстку вимогу

Команда колишнього президента США заявила, що для Дональда Трампа пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни, яку Росія розв'язала проти України.

Як Трамп бачить фінал російсько-української війни

Офіційну позицію республіканця з цього приводу озвучив директор із комунікацій його виборчого штабу Стівен Ченг.

За словами останнього, Дональд Трамп вимагає, щоб лідери Євросоюзу сплачували більшу частку витрат, пов'язаних із війною.

Експрезидент США продовжує скаржитися на те, що його країна, мовляв, заплатили значно більше, “що несправедливо стосовно наших платників податків".

Трамп зробить усе необхідне, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені, — заявив Стівен Ченг. Поширити

Команда республіканця продовжує називати Дональда Трампа "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, а також додають, що вона б не почалась, якби він був президентом.

Як у Зеленського коментують "мирний план" радників Трампа

Як наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, план завершення розв'язаної Росією злочинної війни проти України повинен відповідати вимогам міжнародного права.

Він також звернув увагу на те, що війна проти України не може завершитись без притягнення кремлівського керівництва на чолі із диктатором Володимиром Путіним до відповідальності.

Україна має абсолютно чітке розуміння, і воно прописане у формулі миру, запропонованій президентом Зеленським, там чітко сказано — мир може бути тільки справедливим, і мир може бути тільки на основі міжнародного права. Михайло Подоляк Радник керівника Офісу президента України

Він також повторив, що команда Володимира Зеленського вважає нещодавні пропозиції диктатора Путіна абсурдними.