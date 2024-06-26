Завершення війни РФ проти України. Трамп висунув нову жорстку вимогу

Команда колишнього президента США заявила, що для Дональда Трампа пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни, яку Росія розв'язала проти України.
Головні тези:
- Трамп вимагає більше витрат від лідерів Євросоюзу для закінчення російсько-української війни.
- Україна виступає за справедливість та дотримання міжнародного права у планах мирного врегулювання війни.
- Республіканці вважають Трампа єдиною людиною, яка може завершити війну РФ проти України.
- Вимоги Трампа щодо закінчення війни викликають суперечки та реакцію на політичному рівні.
Як Трамп бачить фінал російсько-української війни
Офіційну позицію республіканця з цього приводу озвучив директор із комунікацій його виборчого штабу Стівен Ченг.
За словами останнього, Дональд Трамп вимагає, щоб лідери Євросоюзу сплачували більшу частку витрат, пов'язаних із війною.
Експрезидент США продовжує скаржитися на те, що його країна, мовляв, заплатили значно більше, “що несправедливо стосовно наших платників податків".
Команда республіканця продовжує називати Дональда Трампа "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, а також додають, що вона б не почалась, якби він був президентом.
Як у Зеленського коментують "мирний план" радників Трампа
Як наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, план завершення розв'язаної Росією злочинної війни проти України повинен відповідати вимогам міжнародного права.
Він також звернув увагу на те, що війна проти України не може завершитись без притягнення кремлівського керівництва на чолі із диктатором Володимиром Путіним до відповідальності.
Він також повторив, що команда Володимира Зеленського вважає нещодавні пропозиції диктатора Путіна абсурдними.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-