Що в ОП кажуть про так званий “мирний план” Трампа

Подоляк зазначив, що розв’язана Кремлем злочинна війна проти України не може завершитись без притягнення кремлівського керівництва на чолі із диктатором Володимиром Путіним до відповідальності.

Представник ОП також зазначив, що замороження війни виглядало б дивним, оскільки Росія порушила міжнародне право і окупувала українські території, які продовжує утримувати під власним контролем.

Україна має абсолютно чітке розуміння, і воно прописане у формулі миру, запропонованій президентом Зеленським, там чітко сказано – мир може бути тільки справедливим, і мир може бути тільки на основі міжнародного права, - підкреслив Подоляк. Поширити

Він також підтвердив українську позицію, назвавши умови припинення вогню, оголошені президентом Росії Володимиром Путіним, абсурдними.

За інформацією журналістів видання, Путін заявив, що Росія припинить війну проти України в тому випадку, якщо Київ погодиться "віддати" всі чотири області на сході і півдні, на які претендує Москва.

Ми бачимо план Путіна – він абсолютно безглуздий, - зазначив Подоляк. Поширити

Що відомо про так звані мирні пропозиції радників Трампа

Два ключові радники Дональда Трампа – Кіт Келлогг та Фред Фляйц – представили йому план завершення війни в Україні у разі його перемоги на президентських виборах, які відбудуться вже в листопаді.

"Мирний план" передбачає, що Україна зможе отримати більше американської зброї лише у тому випадку, якщо вступить у мирні переговори.

Натомість Росію в Трампа пропонують попередити, що будь-яка відмова Москви від переговорів призведе до посилення підтримки України.

Під час мирних переговорів за цим планом передбачалося припинення вогню на основі переважаючих ліній зіткнення.

За словами Фляйца, Дональд Трамп позитивно відреагував на таку стратегію.