По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, план завершения развязанной Россией преступной войны против Украины должен отвечать требованиям международного права.
Главные тезисы
- Советники Трампа предложили мирный план по завершению преступной войны России против Украины.
- ОП и Украина настаивают на прекращении войны в соответствии с международным правом и условиями Зеленского.
- Предложения президента России Путина по прекращению войны считаются абсурдными и несоответствующими международному праву.
- Мирный план советников Трампа предусматривает мирные переговоры и условия для прекращения конфликта на основе сохранения текущих линий фронта.
- Дональд Трамп поддерживает мирный план своих советников как способ разрешения конфликта между Россией и Украиной.
Что в ОП говорят о так называемом "мирном плане" Трампа
Подоляк отметил, что развязанная Кремлем преступная война против Украины не может завершиться без привлечения кремлевского руководства во главе с диктатором Владимиром Путиным к ответственности.
Представитель ОП также отметил, что заморозка войны выглядела бы странной, поскольку Россия нарушила международное право и оккупировала украинские территории, которые продолжает удерживать под собственным контролем.
Он также подтвердил украинскую позицию, назвав условия прекращения огня, объявленные президентом России Владимиром Путиным абсурдными.
По информации журналистов, Путин заявил, что Россия прекратит войну против Украины в том случае, если Киев согласится "отдать" все четыре области на востоке и юге, на которые претендует Москва.
Что известно о так называемых мирных предложениях советников Трампа
Два ключевых советника Дональда Трампа – Кит Келлогг и Фред Фляйц – представили ему план завершения войны в Украине в случае его победы на президентских выборах, которые пройдут уже в ноябре.
"Мирный план" предполагает, что Украина сможет получить больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры.
Россию в Трампа предлагают предупредить, что любой отказ Москвы от переговоров приведет к усилению поддержки Украины.
В ходе мирных переговоров по этому плану предполагалось прекращение огня на основе преобладающих столкновительных линий.
По словам Фляйца, Дональд Трамп положительно отреагировал на такую стратегию.
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