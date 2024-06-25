Что в ОП говорят о так называемом "мирном плане" Трампа

Подоляк отметил, что развязанная Кремлем преступная война против Украины не может завершиться без привлечения кремлевского руководства во главе с диктатором Владимиром Путиным к ответственности.

Представитель ОП также отметил, что заморозка войны выглядела бы странной, поскольку Россия нарушила международное право и оккупировала украинские территории, которые продолжает удерживать под собственным контролем.

Украина имеет абсолютно четкое понимание, и она прописана в формуле мира, предложенной президентом Зеленским, там четко сказано – мир может быть только справедливым, и мир может быть только на основе международного права, - подчеркнул Подоляк. Поделиться

Он также подтвердил украинскую позицию, назвав условия прекращения огня, объявленные президентом России Владимиром Путиным абсурдными.

По информации журналистов, Путин заявил, что Россия прекратит войну против Украины в том случае, если Киев согласится "отдать" все четыре области на востоке и юге, на которые претендует Москва.

Мы видим план Путина – он совершенно бессмыслен, – отметил Подоляк. Поделиться

Что известно о так называемых мирных предложениях советников Трампа

Два ключевых советника Дональда Трампа – Кит Келлогг и Фред Фляйц – представили ему план завершения войны в Украине в случае его победы на президентских выборах, которые пройдут уже в ноябре.

"Мирный план" предполагает, что Украина сможет получить больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры.

Россию в Трампа предлагают предупредить, что любой отказ Москвы от переговоров приведет к усилению поддержки Украины.

В ходе мирных переговоров по этому плану предполагалось прекращение огня на основе преобладающих столкновительных линий.

По словам Фляйца, Дональд Трамп положительно отреагировал на такую стратегию.