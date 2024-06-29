Минобороны Беларуси цинично обвиняет Украину в попытках втягивания в войну
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Политика
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Минобороны Беларуси цинично обвиняет Украину в попытках втягивания в войну

Армия Беларуси
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Источник:  online.ua

В Минобороны Беларуси выступили с безосновательными обвинениями в адрес Украины в якобы попытках втянуть страну в развязанную Россией преступную войну.

Главные тезисы

  • Минобороны Беларуси цинично обвиняет Украину в попытках втягивания в войну, предъявляя безосновательные обвинения
  • Напряженность на белорусско-украинской границе растет, согласно заявлениям белорусского военного
  • Украинские военные обвиняются в диверсиях и пиаре на границе с Беларусью, что вызывает негодование со стороны белорусской стороны
  • Белорусский военный утверждает, что Украина размещает технику и вооружение вдоль границы, что создает напряженность в регионе

Беларусь цинично обвиняет Украину в попытках втягивания в войну

Так, по словам заместителя командующего силами спецопераций по идеологической работе ВС Беларуси Вадима Лукашевича, Украина якобы перебрасывает в районы рядом с белорусской границей войска, вооружение и военную технику.

В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника, - утверждает белорусский военный.

Он заявляет, что ситуация на белорусско-украинской границе вроде бы все больше и больше напрягается.

Как в Беларуси цинично перевирают попытки Украины защитить приграничные районы

Коалицией западных стран разрешен горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки вовлечь нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле, – лживо утверждает Лукашевич.

Он обвинил украинских военных в якобы "пиаре" относительно возведения оборонительных фортификаций вблизи белорусской границы и попытки показать, что ВСУ только по виду готовятся для обороны.

Но мы точно знаем, что в ряде минно-взрывных ограждений есть проходы, они их оборудовали. С какой целью, для чего они это сделали? Наверное, чтобы через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, чтобы на нашей земле провести диверсии, террористические акты. Кроме того, мы знаем, что ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты. Периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию, – отметил Лукашевич.

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