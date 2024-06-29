В Минобороны Беларуси выступили с безосновательными обвинениями в адрес Украины в якобы попытках втянуть страну в развязанную Россией преступную войну.
Главные тезисы
- Минобороны Беларуси цинично обвиняет Украину в попытках втягивания в войну, предъявляя безосновательные обвинения
- Напряженность на белорусско-украинской границе растет, согласно заявлениям белорусского военного
- Украинские военные обвиняются в диверсиях и пиаре на границе с Беларусью, что вызывает негодование со стороны белорусской стороны
- Белорусский военный утверждает, что Украина размещает технику и вооружение вдоль границы, что создает напряженность в регионе
Беларусь цинично обвиняет Украину в попытках втягивания в войну
Так, по словам заместителя командующего силами спецопераций по идеологической работе ВС Беларуси Вадима Лукашевича, Украина якобы перебрасывает в районы рядом с белорусской границей войска, вооружение и военную технику.
Он заявляет, что ситуация на белорусско-украинской границе вроде бы все больше и больше напрягается.
Как в Беларуси цинично перевирают попытки Украины защитить приграничные районы
Он обвинил украинских военных в якобы "пиаре" относительно возведения оборонительных фортификаций вблизи белорусской границы и попытки показать, что ВСУ только по виду готовятся для обороны.
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