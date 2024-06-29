В Минобороны Беларуси выступили с безосновательными обвинениями в адрес Украины в якобы попытках втянуть страну в развязанную Россией преступную войну.

Беларусь цинично обвиняет Украину в попытках втягивания в войну

Так, по словам заместителя командующего силами спецопераций по идеологической работе ВС Беларуси Вадима Лукашевича, Украина якобы перебрасывает в районы рядом с белорусской границей войска, вооружение и военную технику.

В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника, - утверждает белорусский военный. Поделиться

Он заявляет, что ситуация на белорусско-украинской границе вроде бы все больше и больше напрягается.

Как в Беларуси цинично перевирают попытки Украины защитить приграничные районы

Коалицией западных стран разрешен горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки вовлечь нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле, – лживо утверждает Лукашевич. Поделиться

Он обвинил украинских военных в якобы "пиаре" относительно возведения оборонительных фортификаций вблизи белорусской границы и попытки показать, что ВСУ только по виду готовятся для обороны.