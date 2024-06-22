У ГПСУ оценили ситуацию на границе после "внезапной" проверки Беларусью своей армии

"Внезапная" проверка войск, которую 21 июня начала проводить Беларусь, не представляет сегодня угрозы для Украины. Однако украинские Силы обороны готовы к любому развитию событий.
Главные тезисы
- Беларусь начала внезапную проверку своих войск на границе с Украиной и Польшей, но пока нет прямой угрозы для Украины.
- Украинские Силы обороны готовы к любому развитию событий и усиливают контроль на границе с Беларусью.
- По оценкам Государственной пограничной службы, не наблюдается скопления войск или личного состава со стороны Беларуси.
- Состояние украинско-беларусской границы на данный момент не вызывает прямой тревоги, но разведка продолжает наблюдение за ситуацией.
- Силы обороны Украины остаются на постоянной готовности, усиливается контроль на границе в связи с проверкой войск Беларуси.
У ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью
С беларусской стороны границы не наблюдается скопления войск или личного состава.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Однако, как отметил Демченко, сегодняшняя задача Сил обороны — быть готовыми к любым событиям, поэтому украинская граница постоянно усиливается.
За происходящим с той стороны наблюдает разведка. Угроз по состоянию на данный момент нет, но мы продолжаем укреплять границу и границы.
Что происходит на украинско-беларусской границе
21 июня Минобороны РБ официально заявило, что начало внезапную проверку своих войск, включая ракетные, военно-воздушные силы и ПВО в регионах, граничащих с Украиной и Польшей.
Как утверждают представители беларусского оборонного ведомства, на первом этапе они намерены отработать вопросы оперативных занятий назначенных районов, подготовки их в инженерном плане, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство.
Кроме того, указано, что после этого воинские части и подразделения должны будут выполнить учебно-боевые задания.
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