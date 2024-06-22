У ГПСУ оценили ситуацию на границе после "внезапной" проверки Беларусью своей армии
Категория
Украина
Дата публикации

У ГПСУ оценили ситуацию на границе после "внезапной" проверки Беларусью своей армии

Граница
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

"Внезапная" проверка войск, которую 21 июня начала проводить Беларусь, не представляет сегодня угрозы для Украины. Однако украинские Силы обороны готовы к любому развитию событий.

Главные тезисы

  • Беларусь начала внезапную проверку своих войск на границе с Украиной и Польшей, но пока нет прямой угрозы для Украины.
  • Украинские Силы обороны готовы к любому развитию событий и усиливают контроль на границе с Беларусью.
  • По оценкам Государственной пограничной службы, не наблюдается скопления войск или личного состава со стороны Беларуси.
  • Состояние украинско-беларусской границы на данный момент не вызывает прямой тревоги, но разведка продолжает наблюдение за ситуацией.
  • Силы обороны Украины остаются на постоянной готовности, усиливается контроль на границе в связи с проверкой войск Беларуси.

У ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью

С беларусской стороны границы не наблюдается скопления войск или личного состава.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Беларусь постоянно проводит то обучение, то проверку войск. Но если говорить об угрозе, когда Россия там держала свои войска и их численность могла составлять до 12 тысяч военнослужащих, то на данный момент у России на этом направлении нет подразделений, которые она могла бы применить против Украины.

Андрей Демченко

Андрей Демченко

Спикер ГНСУ

Однако, как отметил Демченко, сегодняшняя задача Сил обороны — быть готовыми к любым событиям, поэтому украинская граница постоянно усиливается.

За происходящим с той стороны наблюдает разведка. Угроз по состоянию на данный момент нет, но мы продолжаем укреплять границу и границы.

Что происходит на украинско-беларусской границе

21 июня Минобороны РБ официально заявило, что начало внезапную проверку своих войск, включая ракетные, военно-воздушные силы и ПВО в регионах, граничащих с Украиной и Польшей.

Началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил к выполнению задач по назначению. К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

Как утверждают представители беларусского оборонного ведомства, на первом этапе они намерены отработать вопросы оперативных занятий назначенных районов, подготовки их в инженерном плане, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство.

Кроме того, указано, что после этого воинские части и подразделения должны будут выполнить учебно-боевые задания.

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