У ГПСУ оценили ситуацию на границе после "внезапной" проверки Беларусью своей армии

"Внезапная" проверка войск, которую 21 июня начала проводить Беларусь, не представляет сегодня угрозы для Украины. Однако украинские Силы обороны готовы к любому развитию событий.

У ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью

С беларусской стороны границы не наблюдается скопления войск или личного состава.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Беларусь постоянно проводит то обучение, то проверку войск. Но если говорить об угрозе, когда Россия там держала свои войска и их численность могла составлять до 12 тысяч военнослужащих, то на данный момент у России на этом направлении нет подразделений, которые она могла бы применить против Украины. Андрей Демченко Спикер ГНСУ

Однако, как отметил Демченко, сегодняшняя задача Сил обороны — быть готовыми к любым событиям, поэтому украинская граница постоянно усиливается.

За происходящим с той стороны наблюдает разведка. Угроз по состоянию на данный момент нет, но мы продолжаем укреплять границу и границы.

Что происходит на украинско-беларусской границе

21 июня Минобороны РБ официально заявило, что начало внезапную проверку своих войск, включая ракетные, военно-воздушные силы и ПВО в регионах, граничащих с Украиной и Польшей.

Началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил к выполнению задач по назначению. К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО. Поделиться

Как утверждают представители беларусского оборонного ведомства, на первом этапе они намерены отработать вопросы оперативных занятий назначенных районов, подготовки их в инженерном плане, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство.

Кроме того, указано, что после этого воинские части и подразделения должны будут выполнить учебно-боевые задания.