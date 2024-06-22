У ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні після "раптової" перевірки Білоруссю своєї армії

“Раптова” перевірка військ, яку 21 червня розпочала проводити Білорусь, не становить сьогодні загрози для України. Однак українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.
Головні тези:
- Білорусь почала раптову перевірку своїх військ, але для України поки що загрози немає.
- Українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на кордоні з Білоруссю та посилюють контроль.
- Спостереження за ситуацією проводиться, загрози на цей момент не існує, але кордон України з Білоруссю постійно посилюється.
У ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні з Білоруссю
З білоруського боку кордону не спостерігається скупчення військ чи особового складу.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у ефірі телемарафону.
Однак, як зазначив Демченко, сьогоднішня задача Сил оборони - бути готовими до будь-яких подій, тому український кордон постійно посилюється.
За тим, що відбувається з того боку, спостерігає розвідка. Загроз станом на зараз немає, але ми продовжуємо укріплювати кордон та прикордоння.
Що відбувається на українсько-білоруському кордоні
21 червня Міноборони РБ офіційно заявило, що розпочало раптову перевірку своїх військ, включно з ракетними, військово-повітряними силами та ППО у регіонах, що межують з Україною та Польщею.
Як стверджують представники білоруського оборонного відомства, на першому етапі вони мають намір відпрацювати питання оперативного зайняття призначених районів, підготовки їх в інженерному плані, організації охорони та оборони, заступання на бойове чергування.
Окрім того, вказано, що після цього військові частини та підрозділи повинні будуть виконати навчально-бойові завдання.
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