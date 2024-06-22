У ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні після "раптової" перевірки Білоруссю своєї армії
Категорія
Україна
Дата публікації

У ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні після "раптової" перевірки Білоруссю своєї армії

Кордон
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

“Раптова” перевірка військ, яку 21 червня розпочала проводити Білорусь, не становить сьогодні загрози для України. Однак українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

Головні тези:

  • Білорусь почала раптову перевірку своїх військ, але для України поки що загрози немає.
  • Українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на кордоні з Білоруссю та посилюють контроль.
  • Спостереження за ситуацією проводиться, загрози на цей момент не існує, але кордон України з Білоруссю постійно посилюється.

У ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні з Білоруссю

З білоруського боку кордону не спостерігається скупчення військ чи особового складу.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у ефірі телемарафону.

Білорусь постійно проводить то навчання, то перевірку військ. Але, якщо говорити про загрозу, коли Росія там тримала свої війська і їх чисельність могла складати до 12 тисяч військовослужбовців, то на цей момент у Росії на цьому напрямку немає підрозділів, які б вона могла застосувати проти України.

Андрій Демченко

Андрій Демченко

Речник ДПСУ

Однак, як зазначив Демченко, сьогоднішня задача Сил оборони - бути готовими до будь-яких подій, тому український кордон постійно посилюється.

За тим, що відбувається з того боку, спостерігає розвідка. Загроз станом на зараз немає, але ми продовжуємо укріплювати кордон та прикордоння.

Що відбувається на українсько-білоруському кордоні

21 червня Міноборони РБ офіційно заявило, що розпочало раптову перевірку своїх військ, включно з ракетними, військово-повітряними силами та ППО у регіонах, що межують з Україною та Польщею.

Розпочалася раптова перевірка готовності з'єднань і військових частин збройних сил до виконання завдань за призначенням. До перевірки залучаються військові частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ і артилерії, ВПС і військ ППО.

Як стверджують представники білоруського оборонного відомства, на першому етапі вони мають намір відпрацювати питання оперативного зайняття призначених районів, підготовки їх в інженерному плані, організації охорони та оборони, заступання на бойове чергування.

Окрім того, вказано, що після цього військові частини та підрозділи повинні будуть виконати навчально-бойові завдання.

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