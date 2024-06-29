В Міноборони Білорусі виступили із безпідставними звинуваченнями на адресу України у нібито спробах втягнути країну у розв'язану Росією злочинну війну.
Головні тези:
- Міноборони Білорусі робить безпідставні звинувачення на адресу України у спробах втягнути країну у війну.
- Напруженість на білорусько-українському кордоні зростає за словами білоруського військового.
- Спроби ідеологічно виправдати можливу війну та дії України на кордоні не мають доказів.
- Українських військових звинувачують у проведенні диверсій та піарі на кордоні з Білоруссю.
Білорусь цинічно звинувачує Україну у спробах втягування у війну
Так, за словами заступника командувача силами спецоперацій з ідеологічної роботи ЗС Білорусі Вадима Лукашевича, Україна нібито перекидає до районів поряд із білоруським кордоном війська, озброєння та військову техніку.
Він заявляє, що ситуація на білорусько-українському кордоні нібито все більше і більше напружується.
Як у Білорусі цинічно перебріхують спроби України захистити прикордонні райони
Він звинуватив українських військових у нібито “піарі” стосовно зведення оборонних фортифікацій поблизу білоруського кордону і намаганні показати, що ЗСУ тільки з виду готуються для оборони.
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