Міноборони Білорусі цинічно звинувачує Україну у спробах втягування у війну
Категорія
Політика
Дата публікації

Міноборони Білорусі цинічно звинувачує Україну у спробах втягування у війну

Армія Білорусі
Джерело:  online.ua

В Міноборони Білорусі виступили із безпідставними звинуваченнями на адресу України у нібито спробах втягнути країну у розв'язану Росією злочинну війну. 

Головні тези:

  • Міноборони Білорусі робить безпідставні звинувачення на адресу України у спробах втягнути країну у війну.
  • Напруженість на білорусько-українському кордоні зростає за словами білоруського військового.
  • Спроби ідеологічно виправдати можливу війну та дії України на кордоні не мають доказів.
  • Українських військових звинувачують у проведенні диверсій та піарі на кордоні з Білоруссю.

Білорусь цинічно звинувачує Україну у спробах втягування у війну

Так, за словами заступника командувача силами спецоперацій з ідеологічної роботи ЗС Білорусі Вадима Лукашевича, Україна нібито перекидає до районів поряд із білоруським кордоном війська, озброєння та військову техніку.

Зокрема, у Житомирській області розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важку далекобійну артилерію та іншу техніку, - стверджує білоруський військовий.

Він заявляє, що ситуація на білорусько-українському кордоні нібито все більше і більше напружується.

Як у Білорусі цинічно перебріхують спроби України захистити прикордонні райони

Коаліцією західних країн розв'язаний гарячий конфлікт поблизу нашої території. З їхнього боку робляться спроби залучити нашу країну до війни. За цих складних умов наша країна робить все, щоб зберегти мир на білоруській землі, - брехливо стверджує Лукашевич.

Він звинуватив українських військових у нібито “піарі” стосовно зведення оборонних фортифікацій поблизу білоруського кордону і намаганні показати, що ЗСУ тільки з виду готуються для оборони.

Але ми точно знаємо, що у низці мінно-вибухових загороджень є проходи, вони їх обладнали. З якою метою, навіщо вони це зробили? Напевно, щоб надалі через ці проходи була можливість проникнути на нашу територію диверсійно-розвідувальним групам супротивника, рейдовим загонам, щоби на нашій землі провести диверсії, терористичні акти. Крім того, ми знаємо, що ЗСУ розгорнули системи спостереження радіоелектронної розвідки поблизу наших кордонів, широко використовують безпілотні літальні апарати. Періодично вони, порушуючи кордон, залітають на нашу територію, - зазначив Лукашевич.

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