В Міноборони Білорусі виступили із безпідставними звинуваченнями на адресу України у нібито спробах втягнути країну у розв'язану Росією злочинну війну.

Білорусь цинічно звинувачує Україну у спробах втягування у війну

Так, за словами заступника командувача силами спецоперацій з ідеологічної роботи ЗС Білорусі Вадима Лукашевича, Україна нібито перекидає до районів поряд із білоруським кордоном війська, озброєння та військову техніку.

Зокрема, у Житомирській області розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важку далекобійну артилерію та іншу техніку, - стверджує білоруський військовий. Поширити

Він заявляє, що ситуація на білорусько-українському кордоні нібито все більше і більше напружується.

Як у Білорусі цинічно перебріхують спроби України захистити прикордонні райони

Коаліцією західних країн розв'язаний гарячий конфлікт поблизу нашої території. З їхнього боку робляться спроби залучити нашу країну до війни. За цих складних умов наша країна робить все, щоб зберегти мир на білоруській землі, - брехливо стверджує Лукашевич. Поширити

Він звинуватив українських військових у нібито “піарі” стосовно зведення оборонних фортифікацій поблизу білоруського кордону і намаганні показати, що ЗСУ тільки з виду готуються для оборони.