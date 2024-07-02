Украина получит ракеты для ПВО в ускоренные сроки — Пентагон

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине ракеты для систем ПВО в рамках нового пакета военной помощи на 2,3 млрд долларов в ускоренном режиме.

США предоставят Украине ракеты для ПВО в ускоренные сроки

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, снаряды для ПВО будут доставлены украинским военным на линию фронта в ускоренные сроки, поскольку недавно США решили передавать Украине такое вооружение вне очереди.

Поставки другим союзникам будут откладываться.

Украина находится в жесткой борьбе с самого начала безрассудной войны, избранной Путином (российский диктатор Владимир Путин — ред.). Кремль продолжает усиливать бомбардировки ваших городов и мирных жителей. Но я по-прежнему поражен мастерством ваших войск, и ваши войска продолжают отражать атаки России с упорством, изобретательностью и мужеством. Ллойд Остин Министр обороны США

Что предшествовало

Напомним, 20 июня издание Financial Times написало, что США могут приостановить заказы других стран на ракеты для противовоздушных систем Patriot. При этом Украине они будут предоставляться в приоритетном порядке.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что США приняли решение о переориентации в ближайшее время запланированных поставок зарубежных военных товаров в пользу Украины.

Также стало известно, что Соединенные Штаты в ближайшее время объявит о новой помощи безопасности Украины на сумму более 2,3 миллиарда долларов.