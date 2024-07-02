Украина получит ракеты для ПВО в ускоренные сроки — Пентагон

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине ракеты для систем ПВО в рамках нового пакета военной помощи на 2,3 млрд долларов в ускоренном режиме.
Главные тезисы
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что снаряды для ПВО будут доставлены украинским военным на линию фронта в ускоренные сроки.
- США переориентируют поставки зарубежных военных товаров в пользу Украины, предоставив новую помощь безопасности на сумму более 2,3 млрд долларов.
- Новый военный пакет от США усилит обороноспособность Украины и поможет защитить города и мирных жителей от продолжающейся бомбардировки.
США предоставят Украине ракеты для ПВО в ускоренные сроки
Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, снаряды для ПВО будут доставлены украинским военным на линию фронта в ускоренные сроки, поскольку недавно США решили передавать Украине такое вооружение вне очереди.
Поставки другим союзникам будут откладываться.
Что предшествовало
Напомним, 20 июня издание Financial Times написало, что США могут приостановить заказы других стран на ракеты для противовоздушных систем Patriot. При этом Украине они будут предоставляться в приоритетном порядке.
Позже координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что США приняли решение о переориентации в ближайшее время запланированных поставок зарубежных военных товаров в пользу Украины.
Также стало известно, что Соединенные Штаты в ближайшее время объявит о новой помощи безопасности Украины на сумму более 2,3 миллиарда долларов.
Этот пакет предоставит больше средств противовоздушной обороны, противотанкового оружия и других критически важных боеприпасов, полученных из запасов США.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-