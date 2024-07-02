США объявят о выделении Украине военной помощи в размере 2,3 млрд долл

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил 2 июля, что США вскоре объявят о выделении Украине дополнительных 2,3 млрд долларов на помощь по безопасности.

Что известно о новой помощи Украине от США

Как отмечается, заявление о дополнительной помощи было сделано во время встречи Остина с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне.

Соединенные Штаты в ближайшее время объявит о новой помощи безопасности Украины на сумму более 2,3 миллиарда долларов, — сказал Остин в начале встречи с Умеровым. Поделиться

Этот пакет предоставит больше средств противовоздушной обороны, противотанкового оружия и других критически важных боеприпасов, полученных из запасов США.

Это заявление стало решительным ответом на просьбу Киева о помощи в борьбе с российскими войсками.

Министры обороны Украины и США Рустем Умеров и Ллойд Остин 2 июля проводят встречу в Пентагоне для обсуждения усиления партнерства и ситуации безопасности.

Что этому предшествовало

В конце июня сообщалось, что администрация Байдена в рамках нового пакета помощи на сумму 150 миллионов долларов предоставит Украине, среди прочего, ракеты-перехватчики к системам ПВО HAWK.

США предоставили Украине более 50 миллиардов долларов военной помощи с 2022 года.

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 225 миллионов долларов США объявляли 7 июня.

Кроме того, Соединенные Штаты решили предоставлять приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, разместившими соответствующие заказы. Речь идет, в частности, о ракетах Patriot и NASAMS.