В США начался выпуск модернизированных ракет в HIMARS. Может ли Украина их получить

Ракеты GMLRS ER обладают вдвое большей дальностью, что означает заметное расширение возможностей HIMARS в уничтожении целей.
Главные тезисы
- Выпуск усовершенствованных ракет GMLRS ER для системы HIMARS расширяет возможности уничтожения целей на большие расстояния.
- США планируют выпустить 240 ракет GMLRS ER ежегодно за $200 млн, что указывает на значительный объем производства.
- Возможны получение ракет USAI программой для Украины, позволяющей закупать вооружение напрямую у производителей.
- Готовность Финляндии и других стран к закупкам ракет подчеркивает большой интерес к этой модернизированной версии.
- Модернизированные ракеты GMLRS ER обладают значительным потенциалом для улучшения обороноспособности и способности Украины в ведении операций на большом расстоянии.
Начался выпуск модернизированных ракет к HIMARS
Пентагон предоставил разрешение компании Lockheed Martin на выпуск дальнобойных высокоточных ракет GMLRS ER для ракетных систем HIMARS и M270.
По контракту компания выпустит 240 ракет в год на сумму $200 млн. Военный аналитик Колби Бадвар в соцсети X обратил внимание на то, что бюджет на 2024 финансовый год предусматривал закупку для армии США 120 ракет GMLRS ER. Аналитик отметил, что здесь можно осторожно рассматривать два варианта о том, для кого могут быть оставшиеся 120 ракет.
Аналитик считает, что США могут продать ракеты GMLRS ER в Финляндии, Эстонии, Литве, Польше или Австралии. Причем Финляндия стала первым заказчиком этих дальнобойных ракет, соглашение на $91 млн было подписано еще в 2022 году. Снабжение ракет по этому контракту намечено на 2025 год.
В противном случае эти ракеты могут ориентироваться на программу USAI — это программа "Инициатива содействия безопасности в Украине", которая предусматривает закупку вооружения и военной техники непосредственно у производителей.
По данным аналитика, в текущем году цена на одну ракету GMLRS ER составляет $540 тыс., в 2025 году планируется изготовить уже 510 ракет и их стоимость упадет до $480 тыс. и соответственно они будут дешеветь по мере наращивания производства.
🇺🇲 Closing out a week of MFOM awards for Lockheed Martin Missiles and Fire Control: a $332 million contract modification for GMLRS. The cumulative value of this contract, which includes Lots 18 & 19, is $5.6 billion. pic.twitter.com/tPfrqpPQFY— Colby Badhwar 🇨🇦🇬🇧 (@ColbyBadhwar) May 10, 2024
Ракеты GMLRS ER
GMLRS ER — это усовершенствованная версия ракет GMLRS. Модернизированные ракеты имеют вдвое большую дальность и могут попадать в цели на расстоянии 150 км.
Модернизированная версия получила больший по размеру двигатель, а также повышенный уровень маневренности, первые испытания этой ракеты прошли в марте 2021 года и были успешными.
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