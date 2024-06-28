В США начался выпуск модернизированных ракет в HIMARS. Может ли Украина их получить
Категория
Мир
Дата публикации

В США начался выпуск модернизированных ракет в HIMARS. Может ли Украина их получить

В США начался выпуск модернизированных ракет в HIMARS
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Ракеты GMLRS ER обладают вдвое большей дальностью, что означает заметное расширение возможностей HIMARS в уничтожении целей.

Главные тезисы

  • Выпуск усовершенствованных ракет GMLRS ER для системы HIMARS расширяет возможности уничтожения целей на большие расстояния.
  • США планируют выпустить 240 ракет GMLRS ER ежегодно за $200 млн, что указывает на значительный объем производства.
  • Возможны получение ракет USAI программой для Украины, позволяющей закупать вооружение напрямую у производителей.
  • Готовность Финляндии и других стран к закупкам ракет подчеркивает большой интерес к этой модернизированной версии.
  • Модернизированные ракеты GMLRS ER обладают значительным потенциалом для улучшения обороноспособности и способности Украины в ведении операций на большом расстоянии.

Начался выпуск модернизированных ракет к HIMARS

Пентагон предоставил разрешение компании Lockheed Martin на выпуск дальнобойных высокоточных ракет GMLRS ER для ракетных систем HIMARS и M270.

По контракту компания выпустит 240 ракет в год на сумму $200 млн. Военный аналитик Колби Бадвар в соцсети X обратил внимание на то, что бюджет на 2024 финансовый год предусматривал закупку для армии США 120 ракет GMLRS ER. Аналитик отметил, что здесь можно осторожно рассматривать два варианта о том, для кого могут быть оставшиеся 120 ракет.

Аналитик считает, что США могут продать ракеты GMLRS ER в Финляндии, Эстонии, Литве, Польше или Австралии. Причем Финляндия стала первым заказчиком этих дальнобойных ракет, соглашение на $91 млн было подписано еще в 2022 году. Снабжение ракет по этому контракту намечено на 2025 год.

В противном случае эти ракеты могут ориентироваться на программу USAI — это программа "Инициатива содействия безопасности в Украине", которая предусматривает закупку вооружения и военной техники непосредственно у производителей.

По данным аналитика, в текущем году цена на одну ракету GMLRS ER составляет $540 тыс., в 2025 году планируется изготовить уже 510 ракет и их стоимость упадет до $480 тыс. и соответственно они будут дешеветь по мере наращивания производства.

Ракеты GMLRS ER

GMLRS ER — это усовершенствованная версия ракет GMLRS. Модернизированные ракеты имеют вдвое большую дальность и могут попадать в цели на расстоянии 150 км.

Модернизированная версия получила больший по размеру двигатель, а также повышенный уровень маневренности, первые испытания этой ракеты прошли в марте 2021 года и были успешными.

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