В США начался выпуск модернизированных ракет в HIMARS. Может ли Украина их получить

Начался выпуск модернизированных ракет к HIMARS

Пентагон предоставил разрешение компании Lockheed Martin на выпуск дальнобойных высокоточных ракет GMLRS ER для ракетных систем HIMARS и M270.

По контракту компания выпустит 240 ракет в год на сумму $200 млн. Военный аналитик Колби Бадвар в соцсети X обратил внимание на то, что бюджет на 2024 финансовый год предусматривал закупку для армии США 120 ракет GMLRS ER. Аналитик отметил, что здесь можно осторожно рассматривать два варианта о том, для кого могут быть оставшиеся 120 ракет.

Аналитик считает, что США могут продать ракеты GMLRS ER в Финляндии, Эстонии, Литве, Польше или Австралии. Причем Финляндия стала первым заказчиком этих дальнобойных ракет, соглашение на $91 млн было подписано еще в 2022 году. Снабжение ракет по этому контракту намечено на 2025 год.

В противном случае эти ракеты могут ориентироваться на программу USAI — это программа "Инициатива содействия безопасности в Украине", которая предусматривает закупку вооружения и военной техники непосредственно у производителей.

По данным аналитика, в текущем году цена на одну ракету GMLRS ER составляет $540 тыс., в 2025 году планируется изготовить уже 510 ракет и их стоимость упадет до $480 тыс. и соответственно они будут дешеветь по мере наращивания производства.

🇺🇲 Closing out a week of MFOM awards for Lockheed Martin Missiles and Fire Control: a $332 million contract modification for GMLRS. The cumulative value of this contract, which includes Lots 18 & 19, is $5.6 billion. pic.twitter.com/tPfrqpPQFY — Colby Badhwar 🇨🇦🇬🇧 (@ColbyBadhwar) May 10, 2024

Ракеты GMLRS ER

GMLRS ER — это усовершенствованная версия ракет GMLRS. Модернизированные ракеты имеют вдвое большую дальность и могут попадать в цели на расстоянии 150 км.

Модернизированная версия получила больший по размеру двигатель, а также повышенный уровень маневренности, первые испытания этой ракеты прошли в марте 2021 года и были успешными.