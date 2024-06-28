У США почався випуск модернізованих ракет до HIMARS. Чи може Україна їх отримати

Почався випуск модернізованих ракет до HIMARS

Пентагон надав дозвіл компанії Lockheed Martin на випуск далекобійних високоточних ракет GMLRS ER для ракетних систем HIMARS та M270.

За контрактом, компанія випустить 240 ракет за рік на суму $200 млн. Військовий аналітик Колбі Бадвар у соцмережі X звернув увагу на те, що бюджет на 2024 фінансовий рік передбачав закупівлю для армії США 120 ракет GMLRS ER. Аналітик зауважив, що тут можна обережно розглядати два варіанти про те, для кого можуть бути решта 120 ракет.

Аналітик вважає, що США можуть продати ракети GMLRS ER Фінляндії, Естонії, Литві, Польщі чи Австралії. Причому Фінляндія стала першим замовником цих далекобійних ракет, угоду на $91 млн було підписано ще у 2022 році. Постачання ракет за цим контрактом намічене на 2025 рік.

В іншому випадку ці ракети можуть орієнтуватися на програму USAI — це програма "Ініціатива сприяння безпеці в Україні", яка передбачає закупівлю озброєння та військової техніки безпосередньо у виробників.

За даними аналітика, цього року ціна на одну ракету GMLRS ER становить $540 тис., у 2025 році планується виготовити вже 510 ракет і їхня вартість впаде до $480 тис. і відповідно вони будуть дешевшати по мірі нарощування виробництва.

🇺🇲 Closing out a week of MFOM awards for Lockheed Martin Missiles and Fire Control: a $332 million contract modification for GMLRS. The cumulative value of this contract, which includes Lots 18 & 19, is $5.6 billion. pic.twitter.com/tPfrqpPQFY — Colby Badhwar 🇨🇦🇬🇧 (@ColbyBadhwar) May 10, 2024

Ракети GMLRS ER

GMLRS ER — це удосконалена версія ракет GMLRS. Модернізовані ракети мають вдвічі більшу дальність і можуть влучати в цілі на відстані 150 км.

Модернізована версія отримала більший за розміром двигун, а також підвищений рівень маневреності, перші випробування цієї ракети пройшли у березні 2021 року і були успішними.