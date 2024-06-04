Нещодавно Україна вперше завдала удару західними ракетами з установки РСЗВ HIMARS по російській території. Лише зараз стало відомо про наслідки цієї атаки.

Внаслідок удару HIMARS пошкоджено командний пункт системи ППО РФ

Днями Сполучені Штати Америки дозволили Україні завдавати ударів по Росії своєю зброєю, хоча і по територіях поблизу Харківської області.

Сили оборони вже атакували цілі в Бєлгородській області РФ.

У мережі опублікували супутниковий знімок з місця атаки. Як стверждується, на ньому видно "згорілі пускові установки та пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400 після українського удару минулими вихідними".

Це був один із перших ударів західними ракетами для установки РСЗВ HIMARS по російській території — після того, як адміністрація президента США Джо Байдена негласно дала Україні дозвіл завдавати таких ударів для захисту Харкова та Харківської області.

Журналістам вдалося знайти фотографію, зроблену на місці удару російським військовослужбовцем Олександром Ляміним у березні 2023 року. На ній видно все ті ж дерев'яні бруси, виготовленням яких займалося "Шебекінське деревообробне підприємство", що потрапило під удар у неділю.

На наступній фотографії Лямін уже позує з автоматом Калашнікова в руках у траншеї, стіни якої оздоблені такими самими брусами.

Латвія підтримала удари західною зброєю по території РФ

Латвія не виступає проти того, щоб Україна завдавала ураження латвійською зброєю військовим цілям ворога на російській території.

Як відзначив посол Латвії в Україні Ілгварс Клява, кожен партнер України, який надає Києву озброєння, має свої національні інтереси та міркування.

Клява зазначив, що у Латвії не бачили, щоб Україна свідомо атакувала цивільне житло, будинки чи щось таке в Росії, як це свідомо роблять росіяни у Харкові, Одесі, всюди, по всій Україні.