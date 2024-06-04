Недавно Украина впервые нанесла удар западными ракетами по установке РСЗО HIMARS по российской территории. Только сейчас стало известно о последствиях этой атаки.

В результате удара HIMARS поврежден командный пункт системы ПВО РФ

На днях Соединенные Штаты Америки позволили Украине наносить удары по России своим оружием, хотя и по территориям вблизи Харьковской области.

Силы обороны атаковали цели в Белгородской области РФ.

В сети опубликован спутниковый снимок с места атаки. Как утверждается, на нем видны "сгоревшие пусковые установки и поврежден командный пункт российской системы ПВО С-300/400 после украинского удара в минувшие выходные".

Это был один из первых ударов западными ракетами для установки РСЗО HIMARS по российской территории — после того, как администрация президента США Джо Байдена негласно дала Украине разрешение наносить такие удары для защиты Харькова и Харьковской области.

Журналистам удалось найти фотографию, сделанную на месте удара российским военнослужащим Александром Ламиным в марте 2023 года. На ней видны все те же деревянные брусья, изготовлением которых занималось попавшее под удар в воскресенье "Шебекинское деревообрабатывающее предприятие".

На следующей фотографии Лямин уже позирует с автоматом Калашникова в руках у траншеи, стены которой украшены такими же брусьями.

Латвия поддержала удары западным оружием по территории РФ

Латвия не выступает против того, чтобы Украина наносила поражение латвийским оружием военным целям врага на российской территории.

Как отметил посол Латвии в Украине Илгварс Клява, у каждого партнера Украины, который предоставляет Киеву вооружение, есть свои национальные интересы и соображения.

Клява отметил, что в Латвии не видели, чтобы Украина сознательно атаковала гражданское жилье, дома или что-то в России, как это сознательно делают россияне в Харькове, Одессе, повсюду, по всей Украине.