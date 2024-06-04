Недавно Украина впервые нанесла удар западными ракетами по установке РСЗО HIMARS по российской территории. Только сейчас стало известно о последствиях этой атаки.
Главные тезисы
- Первый удар западными ракетами установки РСЗО HIMARS по РФ вызвал оценку эффективности ПВО страны.
- Спутниковые снимки после удара показали повреждение командного пункта системы ПВО РФ.
- Латвия выразила поддержку Украине, отметив важность защиты собственных интересов.
- Посол Латвии подчеркнул наличие национальных интересов у партнеров Украины.
- Украина не направляла удары по гражданским объектам в России, указывая на кровавые действия российских сил в украинских городах.
В результате удара HIMARS поврежден командный пункт системы ПВО РФ
На днях Соединенные Штаты Америки позволили Украине наносить удары по России своим оружием, хотя и по территориям вблизи Харьковской области.
Силы обороны атаковали цели в Белгородской области РФ.
В сети опубликован спутниковый снимок с места атаки. Как утверждается, на нем видны "сгоревшие пусковые установки и поврежден командный пункт российской системы ПВО С-300/400 после украинского удара в минувшие выходные".
Это был один из первых ударов западными ракетами для установки РСЗО HIMARS по российской территории — после того, как администрация президента США Джо Байдена негласно дала Украине разрешение наносить такие удары для защиты Харькова и Харьковской области.
Журналистам удалось найти фотографию, сделанную на месте удара российским военнослужащим Александром Ламиным в марте 2023 года. На ней видны все те же деревянные брусья, изготовлением которых занималось попавшее под удар в воскресенье "Шебекинское деревообрабатывающее предприятие".
На следующей фотографии Лямин уже позирует с автоматом Калашникова в руках у траншеи, стены которой украшены такими же брусьями.
Латвия поддержала удары западным оружием по территории РФ
Латвия не выступает против того, чтобы Украина наносила поражение латвийским оружием военным целям врага на российской территории.
Как отметил посол Латвии в Украине Илгварс Клява, у каждого партнера Украины, который предоставляет Киеву вооружение, есть свои национальные интересы и соображения.
Клява отметил, что в Латвии не видели, чтобы Украина сознательно атаковала гражданское жилье, дома или что-то в России, как это сознательно делают россияне в Харькове, Одессе, повсюду, по всей Украине.
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