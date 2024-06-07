Бійці ССО завдали удару з HIMARS по розташуванню окупантів — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО завдали удару з HIMARS по розташуванню окупантів — відео

ССО
зсу

Українські військові вдарили по розташуванню окупантів на півдні України. Удар HIMARS по "жирній" цілі навел бійці Сил спецоперацій.

Головні тези:

  • Бійці ССО завдали удару з HIMARS по розташуванню окупантів у рамках операцій на Південному напрямку України.
  • За допомогою вогневого удару від ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони значні втрати понесли російські військові.
  • Російські окупанти продовжують спроби вклинитися в оборону ЗСУ, активно діючи в різних районах бойових дій.

Що відомо про удар по розташуванню окупантів на півдні

Екіпаж БПЛА 73-го морського центру ССО під час розвідки на Південному напрямку виявив місце зосередження окупаційних військ, — йдеться у повідомленні.

Окрім живої сили противника, було зафіксовано бліндажі, наземні укриття та техніку.

По ворожій цілі оператори ССО скоригували вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок удару російські військові понесли значні втрати, — додали у ССО.

Ситуація на Південному напрямку фронта

В Україні на фронті фіксується просування російських окупантів на кількох напрямках. Зокрема, ворог тисне в районі Вовчанська, біля Куп'янська, на північний схід від Сіверська, на північний захід від Авдіївки, на південь від Великої Новосілки та поблизу Кринок.

Зокрема, за даними Генштабу, Покровський напрямок залишається "найгарячішим" на лінії фронту, кількість боєзіткнень тут за добу склала майже три десятки. Російські окупанти не припиняють спроб вклинитися в оборону ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Удар ЗСУ по Керченській поромній переправі. Відомі наслідки атаки
ракета
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Через удари ЗСУ по Криму. Росія використовує нове місце для перезаряджання підводних човнів
Новоросійськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет під час атаки РФ на Україну
Микола Олещук
ппо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?