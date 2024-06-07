Бійці ССО завдали удару з HIMARS по розташуванню окупантів — відео

Українські військові вдарили по розташуванню окупантів на півдні України. Удар HIMARS по "жирній" цілі навел бійці Сил спецоперацій.
Головні тези:
- Бійці ССО завдали удару з HIMARS по розташуванню окупантів у рамках операцій на Південному напрямку України.
- За допомогою вогневого удару від ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони значні втрати понесли російські військові.
- Російські окупанти продовжують спроби вклинитися в оборону ЗСУ, активно діючи в різних районах бойових дій.
Що відомо про удар по розташуванню окупантів на півдні
Окрім живої сили противника, було зафіксовано бліндажі, наземні укриття та техніку.
Ситуація на Південному напрямку фронта
В Україні на фронті фіксується просування російських окупантів на кількох напрямках. Зокрема, ворог тисне в районі Вовчанська, біля Куп'янська, на північний схід від Сіверська, на північний захід від Авдіївки, на південь від Великої Новосілки та поблизу Кринок.
Зокрема, за даними Генштабу, Покровський напрямок залишається "найгарячішим" на лінії фронту, кількість боєзіткнень тут за добу склала майже три десятки. Російські окупанти не припиняють спроб вклинитися в оборону ЗСУ.
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