Удар ЗСУ по Керченській поромній переправі. Відомі наслідки атаки

Нещодавнє ураження двох російських залізничних поромів у Криму ймовірно спричинило серйозні перебої у ворожих логістичних операціях.
Головні тези:
- Український удар по Керченській поромній переправі спричинив серйозні перешкоди в російських логістичних операціях.
- Пошкодження залізничних поромів може вплинути на постачання палива та боєприпасів до окупованого Криму.
- Російській Федерації можливо доведеться замінити залізнично-поромну переправу, що вплине на морські логістичні операції.
- Удар по Керченській поромній переправі свідчить про високу ефективність українських ракетних систем у військових операціях.
Стали відомі наслідки удару ЗСУ по Керченській поромній переправі
Як зазначає британська розвідка, погіршення пропускної здатності залізничної переправи майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, в постачанні палива до Криму.
Також пошкодження поромів призведе й до того, що Російській Федерації ймовірно доведеться якнайшвидше замінити залізнично-поромну переправу, що, ймовірно, вплине на її більш широкі морські логістичні операції.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 06 June 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 6, 2024
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Удар по Керченській поромній переправі — що відомо
Уночі 30 травня Збройні сили України завдали успішного удару по Керченській поромній переправі, що знаходиться в окупованому Криму. Для цього українські захисники використали американські далекобійні ракети ATACMS.
Внаслідок атаки пошкодження отримали два російські залізничні пороми. Пороми, своєю чергою, ймовірно були основним засобом залізничного транспортування російських ешелонів з паливом і боєприпасами до Криму.
Зазначається, що Росія також експлуатує автомобільні пороми типу RO-RO для підтримки переміщення важких вантажів через протоку.
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