Удар ЗСУ по Керченській поромній переправі. Відомі наслідки атаки

Нещодавнє ураження двох російських залізничних поромів у Криму ймовірно спричинило серйозні перебої у ворожих логістичних операціях.

Стали відомі наслідки удару ЗСУ по Керченській поромній переправі

Як зазначає британська розвідка, погіршення пропускної здатності залізничної переправи майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, в постачанні палива до Криму.

Також пошкодження поромів призведе й до того, що Російській Федерації ймовірно доведеться якнайшвидше замінити залізнично-поромну переправу, що, ймовірно, вплине на її більш широкі морські логістичні операції.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 06 June 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/nCpOSLSRK0 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/2cEutjyU2Y — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 6, 2024

Український удар по поромній переправі і подальший напад на паливний склад, розташований неподалік, знову підкреслює вразливість протоки до українського втручання, незважаючи на значні інвестиції Росії в безпеку і протиповітряну оборону, — додає розвідка. Поширити

Удар по Керченській поромній переправі — що відомо

Уночі 30 травня Збройні сили України завдали успішного удару по Керченській поромній переправі, що знаходиться в окупованому Криму. Для цього українські захисники використали американські далекобійні ракети ATACMS.

Внаслідок атаки пошкодження отримали два російські залізничні пороми. Пороми, своєю чергою, ймовірно були основним засобом залізничного транспортування російських ешелонів з паливом і боєприпасами до Криму.