Удар ЗСУ по Керченській поромній переправі. Відомі наслідки атаки
Категорія
Події
Дата публікації

Удар ЗСУ по Керченській поромній переправі. Відомі наслідки атаки

ракета
Джерело:  Міноборони Британії

Нещодавнє ураження двох російських залізничних поромів у Криму ймовірно спричинило серйозні перебої у ворожих логістичних операціях.

Головні тези:

  • Український удар по Керченській поромній переправі спричинив серйозні перешкоди в російських логістичних операціях.
  • Пошкодження залізничних поромів може вплинути на постачання палива та боєприпасів до окупованого Криму.
  • Російській Федерації можливо доведеться замінити залізнично-поромну переправу, що вплине на морські логістичні операції.
  • Удар по Керченській поромній переправі свідчить про високу ефективність українських ракетних систем у військових операціях.

Стали відомі наслідки удару ЗСУ по Керченській поромній переправі

Як зазначає британська розвідка, погіршення пропускної здатності залізничної переправи майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, в постачанні палива до Криму.

Також пошкодження поромів призведе й до того, що Російській Федерації ймовірно доведеться якнайшвидше замінити залізнично-поромну переправу, що, ймовірно, вплине на її більш широкі морські логістичні операції.

Український удар по поромній переправі і подальший напад на паливний склад, розташований неподалік, знову підкреслює вразливість протоки до українського втручання, незважаючи на значні інвестиції Росії в безпеку і протиповітряну оборону, — додає розвідка.

Удар по Керченській поромній переправі — що відомо

Уночі 30 травня Збройні сили України завдали успішного удару по Керченській поромній переправі, що знаходиться в окупованому Криму. Для цього українські захисники використали американські далекобійні ракети ATACMS.

Внаслідок атаки пошкодження отримали два російські залізничні пороми. Пороми, своєю чергою, ймовірно були основним засобом залізничного транспортування російських ешелонів з паливом і боєприпасами до Криму.

Зазначається, що Росія також експлуатує автомобільні пороми типу RO-RO для підтримки переміщення важких вантажів через протоку.

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