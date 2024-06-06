Удар ВСУ по Керченской паромной переправе. Известны последствия атаки
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Удар ВСУ по Керченской паромной переправе. Известны последствия атаки

ракета
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Источник:  Минобороны Британии

Недавнее поражение двух российских железнодорожных паромов в Крыму вероятно повлекло за собой серьезные перебои во вражеских логистических операциях.

Главные тезисы

  • Удар украинских Вооруженных сил по Керченской паромной переправе нанес серьезный ущерб российским логистическим операциям, вызвав временные перебои и проблемы с поставкой топлива в Крым.
  • России, вероятно, придется заменить поврежденные железнодорожные паромы, что повлияет на ее морские логистические операции в целом.
  • Успешная атака Украины подчеркнула уязвимость России к враждебным воздействиям в Керченском проливе, несмотря на инвестиции в безопасность и оборону.

Стали известны последствия удара ВСУ по Керченской паромной переправе

Как отмечает британская разведка, ухудшение пропускной способности железнодорожной переправы почти наверняка повлекло за собой значительные временные перебои в российских военных логистических операциях и, потенциально, в поставках топлива в Крым.

Также повреждение паромов приведет и к тому, что Российской Федерации, вероятно, придется как можно быстрее заменить железнодорожно-паромную переправу, что, вероятно, повлияет на ее более широкие морские логистические операции.

Украинский удар по паромной переправе и дальнейшее нападение на топливный склад, расположенный неподалеку, снова подчеркивает уязвимость пролива к украинскому вмешательству , несмотря на значительные инвестиции России в безопасность и противовоздушную оборону, добавляет разведка.

Удар по Керченской паромной переправе — что известно

Ночью 30 мая Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по Керченской паромной переправе, которая находится в оккупированном Крыму. Для этого украинские защитники использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.

В результате атаки повреждения получили два российских железнодорожных парома. Паромы, в свою очередь, вероятно являлись основным средством железнодорожной транспортировки российских эшелонов с топливом и боеприпасами в Крым.

Россия также эксплуатирует автомобильные паромы типа RO-RO для поддержки перемещения тяжелых грузов через пролив.

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