Удар ВСУ по Керченской паромной переправе. Известны последствия атаки

Недавнее поражение двух российских железнодорожных паромов в Крыму вероятно повлекло за собой серьезные перебои во вражеских логистических операциях.
Главные тезисы
- Удар украинских Вооруженных сил по Керченской паромной переправе нанес серьезный ущерб российским логистическим операциям, вызвав временные перебои и проблемы с поставкой топлива в Крым.
- России, вероятно, придется заменить поврежденные железнодорожные паромы, что повлияет на ее морские логистические операции в целом.
- Успешная атака Украины подчеркнула уязвимость России к враждебным воздействиям в Керченском проливе, несмотря на инвестиции в безопасность и оборону.
Стали известны последствия удара ВСУ по Керченской паромной переправе
Как отмечает британская разведка, ухудшение пропускной способности железнодорожной переправы почти наверняка повлекло за собой значительные временные перебои в российских военных логистических операциях и, потенциально, в поставках топлива в Крым.
Также повреждение паромов приведет и к тому, что Российской Федерации, вероятно, придется как можно быстрее заменить железнодорожно-паромную переправу, что, вероятно, повлияет на ее более широкие морские логистические операции.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 06 June 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 6, 2024
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Удар по Керченской паромной переправе — что известно
Ночью 30 мая Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по Керченской паромной переправе, которая находится в оккупированном Крыму. Для этого украинские защитники использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.
В результате атаки повреждения получили два российских железнодорожных парома. Паромы, в свою очередь, вероятно являлись основным средством железнодорожной транспортировки российских эшелонов с топливом и боеприпасами в Крым.
Россия также эксплуатирует автомобильные паромы типа RO-RO для поддержки перемещения тяжелых грузов через пролив.
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