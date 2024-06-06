Удар ВСУ по Керченской паромной переправе. Известны последствия атаки

Недавнее поражение двух российских железнодорожных паромов в Крыму вероятно повлекло за собой серьезные перебои во вражеских логистических операциях.

Стали известны последствия удара ВСУ по Керченской паромной переправе

Как отмечает британская разведка, ухудшение пропускной способности железнодорожной переправы почти наверняка повлекло за собой значительные временные перебои в российских военных логистических операциях и, потенциально, в поставках топлива в Крым.

Также повреждение паромов приведет и к тому, что Российской Федерации, вероятно, придется как можно быстрее заменить железнодорожно-паромную переправу, что, вероятно, повлияет на ее более широкие морские логистические операции.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 06 June 2024.



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Украинский удар по паромной переправе и дальнейшее нападение на топливный склад, расположенный неподалеку, снова подчеркивает уязвимость пролива к украинскому вмешательству , несмотря на значительные инвестиции России в безопасность и противовоздушную оборону, добавляет разведка. Поделиться

Удар по Керченской паромной переправе — что известно

Ночью 30 мая Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по Керченской паромной переправе, которая находится в оккупированном Крыму. Для этого украинские защитники использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.

В результате атаки повреждения получили два российских железнодорожных парома. Паромы, в свою очередь, вероятно являлись основным средством железнодорожной транспортировки российских эшелонов с топливом и боеприпасами в Крым.