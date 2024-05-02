Кислица иронически намекнул на уничтожение Керченского моста РФ — фото

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица иронически намекнул на разрушение Крымского моста.

Намек от Кислицы об уничтожении Керченского моста

Сергей Кислица опубликовал картинку с разными видами мостов, в которой Керченский просто отсутствует, несмотря на имеющуюся подпись.

2024 list of 6 Main Types of Bridges

•Arch Bridges.

•Cantilever Bridges.

•Cable-Stayed Bridges.

•Suspension Bridges.

•Tied-Arch Bridges.

•Kerch Bridges. pic.twitter.com/WVNP79VAjw — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) May 1, 2024

Пользователи в комментариях предполагают, что это откровенный намек на то, что один из главных стратегических логистических объектов окупантов, объединяющий полуостров с материковой частью РФ, вскоре исчезнет.

ВСУ готовятся к уничтожению Крымского моста

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, незаконно построенный Крымский мост остается целью украинских военных.

Глава украинской военной разведки подчеркнул, что российские оккупанты пытаются держать усиленную оборону моста, однако ГУР и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.

По словам представителей ГУР, это может произойти в первой половине 2024 года.

Целью остается Крымский мост. Мост усиленно охраняют и ограждают. Но все над этим работают, — подчеркнул Буданов. Поделиться

К слову, по словам чиновников из Минобороны США, украинские военные смогут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.

Отмечается, что использование дальнобойных ракет ATACMS позволит украинским военным глубже проникнуть в оккупированные Россией части Украины и наносить удары по узлам снабжения оккупационной армии РФ на юго-востоке.

Ракетные системы ATACMS также позволят Украине усилить давление на оккупированный Россией Крым.