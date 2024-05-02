Кислиця іронічно натякнув на знищення Керченського мосту РФ — фото

Представник України в ООН Сергій Кислиця іронічно натякнув на руйнування Кримського мосту.

Натяк від Кислиці про знищення Керченського мосту

Сергій Кислиця опублікував картинку з різними видами мостів, у якому Керченський просто відсутній попри наявний підпис.

2024 list of 6 Main Types of Bridges

•Arch Bridges.

•Cantilever Bridges.

•Cable-Stayed Bridges.

•Suspension Bridges.

•Tied-Arch Bridges.

•Kerch Bridges. pic.twitter.com/WVNP79VAjw — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) May 1, 2024

Користувачі в коментарях припускають, що це відвертий натяк на те, що один з головних стратегічних логістичних об'єктів окупантів, який поєднує півострів з материковою частиною РФ, невдовзі зникне.

ЗСУ готуються до знищення Кримського мосту

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, незаконно побудований Кримський міст залишається ціллю українських військових.

Очільник української військової розвідки підкреслив, що російські окупанти намагаються тримати посилену оборону мосту, однак ГУР та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.

За словами представників ГУР, це може статися у першій половині 2024 року.

Метою залишається Кримський міст. Міст посилено охороняють і захищають. Але всі над цим працюють, — підкреслив Буданов. Поширити

До слова, за словами високопосадовців з Міноборони США, українські військові зможуть використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ на території окупованого Криму.

Зазначається, що використання далекобійних ракет ATACMS дозволить українським військовим глибше проникнути в окуповані Росією частини України і завдавати ударів по вузлах постачання окупаційної армії РФ на південному сході.

Ракетні системи ATACMS також дозволять Україні посилити тиск на окупований Росією Крим.