Бойцы ССО нанесли удар с HIMARS по расположению окупантов — видео

Украинские военные ударили по расположению окупантов на юге Украины. Удар HIMARS по "жирной" цели привел бойцы Сил спецопераций.
Главные тезисы
- Бойцы ССО нанесли удар с HIMARS по расположению окупантов в рамках операций на Южном направлении Украины.
- Посредством огневого удара от ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны значительные потери понесли российские военные.
- Российские оккупанты продолжают попытки вклиниться в оборону ВСУ, активно действуя в разных районах боевых действий.
Что известно об ударе по расположению окупантов на юге
Кроме живой силы противника были зафиксированы блиндажи, наземные укрытия и техника.
Ситуация на Южном направлении фронта
В Украине на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов по нескольким направлениям. В частности, враг давит в районе Волчанска, возле Купянска, к северо-востоку от Северска, к северо-западу от Авдеевки, к югу от Великой Новоселки и близ Крынок.
В частности, по данным Генштаба, Покровское направление остается "самым горячим" на линии фронта, количество боеприкосновений здесь за сутки составило почти три десятка. Российские оккупанты не прекращают попыток вклиниться в оборону ВСУ.
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