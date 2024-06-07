Бойцы ССО нанесли удар с HIMARS по расположению окупантов — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО нанесли удар с HIMARS по расположению окупантов — видео

ССО
всу
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Украинские военные ударили по расположению окупантов на юге Украины. Удар HIMARS по "жирной" цели привел бойцы Сил спецопераций.

Главные тезисы

  • Бойцы ССО нанесли удар с HIMARS по расположению окупантов в рамках операций на Южном направлении Украины.
  • Посредством огневого удара от ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны значительные потери понесли российские военные.
  • Российские оккупанты продолжают попытки вклиниться в оборону ВСУ, активно действуя в разных районах боевых действий.

Что известно об ударе по расположению окупантов на юге

Экипаж БПЛА 73-го морского центра ССО во время разведки на Южном направлении обнаружил место сосредоточения оккупационных войск, — говорится в сообщении.

Кроме живой силы противника были зафиксированы блиндажи, наземные укрытия и техника.

По неприятельской цели операторы ССО скорректировали огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате удара российские военные понесли значительные потери, — добавили в ССО.

Ситуация на Южном направлении фронта

В Украине на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов по нескольким направлениям. В частности, враг давит в районе Волчанска, возле Купянска, к северо-востоку от Северска, к северо-западу от Авдеевки, к югу от Великой Новоселки и близ Крынок.

В частности, по данным Генштаба, Покровское направление остается "самым горячим" на линии фронта, количество боеприкосновений здесь за сутки составило почти три десятка. Российские оккупанты не прекращают попыток вклиниться в оборону ВСУ.

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