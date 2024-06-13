ЗСУ з HIMARS знищили 7 окупантів та позиції РФ на Бєлгородщині — джерела

11 червня Україна ударила по позиціях російських військ у Бєлгородській області з американської реактивної артилерійської системи HIMARS.
Головні тези:
- Українські ЗСУ здійснили успішний удар по позиціях російських військ з використанням американської РСЗВ HIMARS.
- У результаті атаки за даними джерел було знищено 7 окупантів на Бєлгородщині.
- Внаслідок удару пошкоджено будинки та автотранспорт, що належать військовим.
- Використання озброєння США для ударів по російських цілях спричинило зменшення інтенсивності ворожих обстрілів Харкова.
- Дозвіл на використання західної зброї українським ЗСУ дозволив Україні результативно ударити по російських позиціях.
ЗСУ ліквідували 7 окупантів на Бєлгородщині
За даними джерел, удару завдали по російських позиціях у районі селища Борисівка, яке розташоване за 18 км від російсько-українського кордону.
Унаслідок атаки загинули семеро російських військовослужбовців.
Того дня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв про обстріл Борисівки. За його словами, мирні жителі не постраждали.
Вибито вікна і посічено покрівлі в 9 приватних житлових будинках. Осколками посічено 5 автомобілів. Також сталося загоряння сухої трави. Пожежними розрахунками осередок загоряння було оперативно ліквідовано.
Удари України по Росії з озброєння США
Сполучені Штати Америки довго забороняли Україні використовувати озброєння, що поставляється Вашингтоном, для ударів по території РФ. Заборону було знято після того, як понад низка країн НАТО виступили за право України атакувати Росію.
Після цього українська армія завдала низку результативних ударів по російських позиціях.
Дозволи Україні завдавати західною зброєю ударів по цілях у Росії сприяли зменшенню інтенсивності ворожих обстрілів Харкова.
Про це заявив мер міста Ігор Терехов у інтерв’ю Reuters.
Це допомогло. Можливо, саме тому останні кілька тижнів у Харкові — спокійніше й не було таких великих обстрілів, як, наприклад, у травні.
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