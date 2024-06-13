ВСУ с HIMARS уничтожили 7 оккупантов и позиции РФ на Белгородщине — источники

11 июня Украина ударила по позициям российских войск в Белгородской области с американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.

ВСУ ликвидировали 7 оккупантов на Белгородщине

По данным источников, удар нанесли по российским позициям в районе поселка Борисовка, расположенном в 18 км от российско-украинской границы.

В результате атаки погибли семь российских военнослужащих.

Атака, по сообщению источника, осуществлялась двумя ракетами, предположительно из РСЗО HIMARS. Повреждены девять домов, пять легковушек и один грузовик, принадлежащий военным. Поделиться

В тот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле Борисовки. По его словам, мирные жители не пострадали.

Выбиты окна и иссечены кровли в 9 частных жилых домах. Осколками иссечено 5 автомобилей. Также произошло возгорание сухой травы. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован.

Удары Украины по России по вооружению США

Соединенные Штаты Америки долго запрещали Украине использовать поставляемое Вашингтоном вооружение для ударов по территории РФ. Запрет был снят после того, как более ряда стран НАТО выступили за право Украины атаковать Россию.

После этого украинская армия нанесла ряд результативных ударов по российским позициям.

Разрешения Украине наносить западным оружием удары по целям в России способствовали уменьшению интенсивности вражеских обстрелов Харькова.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в интервью Reuters.