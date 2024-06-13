ВСУ с HIMARS уничтожили 7 оккупантов и позиции РФ на Белгородщине — источники

11 июня Украина ударила по позициям российских войск в Белгородской области с американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.
Главные тезисы
- ВСУ совершили эффективный удар с использованием американской РСЗО HIMARS по позициям российских войск на Белгородщине, уничтожив 7 оккупантов.
- Использование американского вооружения позволило Украине результативно ударить по российским позициям и уменьшить интенсивность вражеских обстрелов Харькова.
- Снятие запрета на использование западного оружия ВСУ после поддержки со стороны стран НАТО способствовало успешным атакам по российским целям.
- Ликвидация 7 оккупантов на Белгородщине стала результатом удара по российским позициям в районе поселка Борисовка, при этом мирные жители не пострадали.
- Мэр города Харькова отметил, что разрешение Украине использовать западное вооружение в атаках на Россию способствовало улучшению обстановки, что отразилось на уровне обстрелов в регионе.
ВСУ ликвидировали 7 оккупантов на Белгородщине
По данным источников, удар нанесли по российским позициям в районе поселка Борисовка, расположенном в 18 км от российско-украинской границы.
В результате атаки погибли семь российских военнослужащих.
В тот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле Борисовки. По его словам, мирные жители не пострадали.
Выбиты окна и иссечены кровли в 9 частных жилых домах. Осколками иссечено 5 автомобилей. Также произошло возгорание сухой травы. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован.
Удары Украины по России по вооружению США
Соединенные Штаты Америки долго запрещали Украине использовать поставляемое Вашингтоном вооружение для ударов по территории РФ. Запрет был снят после того, как более ряда стран НАТО выступили за право Украины атаковать Россию.
После этого украинская армия нанесла ряд результативных ударов по российским позициям.
Разрешения Украине наносить западным оружием удары по целям в России способствовали уменьшению интенсивности вражеских обстрелов Харькова.
Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в интервью Reuters.
Это помогло. Возможно, именно поэтому последние несколько недель в Харькове спокойнее и не было таких обстрелов, как, например, в мае.
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