США оголосять про виділення Україні військової допомоги у розмірі 2,3 млрд дол

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив 2 липня, що США незабаром оголосять про виділення Україні додаткових 2,3 млрд доларів на безпекову допомогу.
Головні тези:
- Новий пакет допомоги включатиме засоби протиповітряної оборони та протитанкову зброю, отримані із запасів американської армії.
- Партнерство між Україною та США у сфері безпеки посилюється, що сприятиме обороноздатності та захисту країни.
- Сполучені Штати підтримують Україну в укріпленні своїх оборонних можливостей та забезпеченні національної безпеки.
Що відомо про нову допомогу Україні від США
Як зазначається, заява щодо додаткової допомоги була зроблена під час зустрічі Остіна з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні.
Зазначається, що цей пакет надасть більше засобів протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших критично важливих боєприпасів, отриманих із запасів США.
Ця заява стала рішучою відповіддю на прохання Києва про допомогу в боротьбі з російськими військами.
Міністри оборони України та США Рустем Умєров і Ллойд Остін 2 липня проводять зустріч у Пентагоні для обговорення посилення партнерства та безпекової ситуації.
Що цьому передувало
Наприкінці червня повідомляли, що адміністрація Байдена у рамках нового пакета допомоги на суму 150 мільйонів доларів надасть Україні, серед іншого, ракети-перехоплювачі до систем ППО HAWK.
США надали Україні понад 50 мільярдів доларів військової допомоги з 2022 року.
Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.
Крім того, Сполучені Штати вирішили надавати пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.
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