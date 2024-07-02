США оголосять про виділення Україні військової допомоги у розмірі 2,3 млрд дол

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив 2 липня, що США незабаром оголосять про виділення Україні додаткових 2,3 млрд доларів на безпекову допомогу.

Що відомо про нову допомогу Україні від США

Як зазначається, заява щодо додаткової допомоги була зроблена під час зустрічі Остіна з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні.

Сполучені Штати найближчим часом оголосить про нову безпекову допомогу Україні на суму понад 2,3 мільярда доларів, — сказав Остін на початку зустрічі з Умєровим. Поширити

Зазначається, що цей пакет надасть більше засобів протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших критично важливих боєприпасів, отриманих із запасів США.

Ця заява стала рішучою відповіддю на прохання Києва про допомогу в боротьбі з російськими військами.

Міністри оборони України та США Рустем Умєров і Ллойд Остін 2 липня проводять зустріч у Пентагоні для обговорення посилення партнерства та безпекової ситуації.

Що цьому передувало

Наприкінці червня повідомляли, що адміністрація Байдена у рамках нового пакета допомоги на суму 150 мільйонів доларів надасть Україні, серед іншого, ракети-перехоплювачі до систем ППО HAWK.

США надали Україні понад 50 мільярдів доларів військової допомоги з 2022 року.

Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.

Крім того, Сполучені Штати вирішили надавати пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.