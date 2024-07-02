США оголосять про виділення Україні військової допомоги у розмірі 2,3 млрд дол
Категорія
Україна
Дата публікації

США оголосять про виділення Україні військової допомоги у розмірі 2,3 млрд дол

США оголосять про виділення Україні військової допомоги у розмірі 2,3 млрд дол
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Джерело:  AP

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив 2 липня, що США незабаром оголосять про виділення Україні додаткових 2,3 млрд доларів на безпекову допомогу.

Головні тези:

 

  • Новий пакет допомоги включатиме засоби протиповітряної оборони та протитанкову зброю, отримані із запасів американської армії.
  • Партнерство між Україною та США у сфері безпеки посилюється, що сприятиме обороноздатності та захисту країни.
  • Сполучені Штати підтримують Україну в укріпленні своїх оборонних можливостей та забезпеченні національної безпеки.

Що відомо про нову допомогу Україні від США

Як зазначається, заява щодо додаткової допомоги була зроблена під час зустрічі Остіна з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні.

Сполучені Штати найближчим часом оголосить про нову безпекову допомогу Україні на суму понад 2,3 мільярда доларів, — сказав Остін на початку зустрічі з Умєровим.

Зазначається, що цей пакет надасть більше засобів протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших критично важливих боєприпасів, отриманих із запасів США.

Ця заява стала рішучою відповіддю на прохання Києва про допомогу в боротьбі з російськими військами.

Міністри оборони України та США Рустем Умєров і Ллойд Остін 2 липня проводять зустріч у Пентагоні для обговорення посилення партнерства та безпекової ситуації.

Що цьому передувало

Наприкінці червня повідомляли, що адміністрація Байдена у рамках нового пакета допомоги на суму 150 мільйонів доларів надасть Україні, серед іншого, ракети-перехоплювачі до систем ППО HAWK.

США надали Україні понад 50 мільярдів доларів військової допомоги з 2022 року.

Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.

Крім того, Сполучені Штати вирішили надавати пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.

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