Сили ППО збили 5 ракет та 6 дронів під час атаки РФ на Україну

Уранці 3 липня війська Росії вдарили по Україні трьома крилатими ракетами «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 і пʼятьма безпілотниками Shahed.

Повітряні сили розкрили деталі збитих цілей РФ

Як зазначається, всього Росія сьогодні випустила по Україні три крилаті ракети "Іскандер-К", чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та п'ять дронів-камікадзе іранської розробки.

Основним напрямком удару була Дніпропетровська область.

Сили протиповітряної оборони збили:

крилату ракету "Іскандер-К";

чотири керовані авіаційні ракети Х-59;

п'ять "Шахедів";

ворожий безпілотник "Орлан-10".

Росія атакувала Дніпро

Сьогодні вранці окупанти завдали комбінованого удару по місту Дніпро. Росіяни атакували дронами та ракетами.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив, що через атаку пошкоджено один з торгових центрів. Також були пошкоджені автомобілі та заправна станція.