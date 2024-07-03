Сили ППО збили 5 ракет та 6 дронів під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 5 ракет та 6 дронів під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 5 ракет та 6 дронів під час атаки РФ на Україну

Уранці 3 липня війська Росії вдарили по Україні трьома крилатими ракетами «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 і пʼятьма безпілотниками Shahed.

Головні тези:

 

  • Головний напрямок удару був у Дніпропетровській області, де були пошкоджені торгові центри та автомобілі.
  • За попередніми даними, в результаті обстрілу загинули три особи і ще 18 осіб постраждали.
  • Росія  випустила по Україні три крилаті ракети "Іскандер-К", чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та п'ять дронів-камікадзе іранської розробки.

Повітряні сили розкрили деталі збитих цілей РФ

Як зазначається, всього Росія сьогодні випустила по Україні три крилаті ракети "Іскандер-К", чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та п'ять дронів-камікадзе іранської розробки.

Основним напрямком удару була Дніпропетровська область.

Сили протиповітряної оборони збили:

  • крилату ракету "Іскандер-К";

  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59;

  • п'ять "Шахедів";

  • ворожий безпілотник "Орлан-10".

Росія атакувала Дніпро

Сьогодні вранці окупанти завдали комбінованого удару по місту Дніпро. Росіяни атакували дронами та ракетами.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив, що через атаку пошкоджено один з торгових центрів. Також були пошкоджені автомобілі та заправна станція.

За попередніми даними, через обстріл у Дніпрі загинули три особи. Відомо про 18 постраждалих. Серед травмованих 14-річна дівчинка.

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Категорія
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Сили ППО збили російську ракету на Дніпропетровщині
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Категорія
Україна
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Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Росія атакувала Дніпро. Загинуло 3 людей, понад 18 постраждалих

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