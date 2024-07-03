Сили ППО збили 5 ракет та 6 дронів під час атаки РФ на Україну

Уранці 3 липня війська Росії вдарили по Україні трьома крилатими ракетами «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 і пʼятьма безпілотниками Shahed.
Головні тези:
- Головний напрямок удару був у Дніпропетровській області, де були пошкоджені торгові центри та автомобілі.
- За попередніми даними, в результаті обстрілу загинули три особи і ще 18 осіб постраждали.
- Росія випустила по Україні три крилаті ракети "Іскандер-К", чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та п'ять дронів-камікадзе іранської розробки.
Повітряні сили розкрили деталі збитих цілей РФ
Як зазначається, всього Росія сьогодні випустила по Україні три крилаті ракети "Іскандер-К", чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та п'ять дронів-камікадзе іранської розробки.
Основним напрямком удару була Дніпропетровська область.
Сили протиповітряної оборони збили:
крилату ракету "Іскандер-К";
чотири керовані авіаційні ракети Х-59;
п'ять "Шахедів";
ворожий безпілотник "Орлан-10".
Росія атакувала Дніпро
Сьогодні вранці окупанти завдали комбінованого удару по місту Дніпро. Росіяни атакували дронами та ракетами.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив, що через атаку пошкоджено один з торгових центрів. Також були пошкоджені автомобілі та заправна станція.
За попередніми даними, через обстріл у Дніпрі загинули три особи. Відомо про 18 постраждалих. Серед травмованих 14-річна дівчинка.
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