Силы ПВО сбили 5 ракет и 6 дронов во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 5 ракет и 6 дронов во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 5 ракет и 6 дронов во время атаки РФ на Украину
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Утром 3 июля войска России ударили по Украине тремя крылатыми ракетами "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью беспилотниками Shahed.

Главные тезисы

 

  • Главной целью атаки РФ стала Днепропетровская область, где были поражены несколько объектов, включая торговый центр.
  • В результате комбинированного удара по Днепру погибли три человека, еще 18 пострадали, включая 14-летнюю девочку.
  • Атака включала выпуск ракет Искандер-К, управляемых ракет Х-59 и дронов Shahed, причинив серьезные разрушения в городе.

Воздушные силы раскрыли детали сбитых целей РФ

Как отмечается, всего Россия сегодня выпустила по Украине три крылатых ракеты "Искандер-К", четыре управляемых авиационных ракет Х-59 и пять дронов-камикадзе иранской разработки.

Основным направлением удара была Днепропетровская область.

Силы противовоздушной обороны сбили:

  • крылатую ракету "Искандер-К";

  • четыре управляемых авиационных ракеты Х-59;

  • пять "Шахедов";

  • вражеский беспилотник "Орлан-10".

Россия атаковала Днепр

Сегодня утром оккупанты нанесли комбинированный удар по городу Днепр. Русские атаковали дронами и ракетами.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил, что из-за атаки поврежден один из торговых центров. Также были повреждены автомобили и заправочная станция.

По предварительным данным, из-за обстрела в Днепре погибли три человека. Известно о 18 пострадавших. Среди травмированных — 14-летняя девочка.

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