Силы ПВО сбили 5 ракет и 6 дронов во время атаки РФ на Украину

Утром 3 июля войска России ударили по Украине тремя крылатыми ракетами "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью беспилотниками Shahed.

Воздушные силы раскрыли детали сбитых целей РФ

Как отмечается, всего Россия сегодня выпустила по Украине три крылатых ракеты "Искандер-К", четыре управляемых авиационных ракет Х-59 и пять дронов-камикадзе иранской разработки.

Основным направлением удара была Днепропетровская область.

Силы противовоздушной обороны сбили:

крылатую ракету "Искандер-К";

четыре управляемых авиационных ракеты Х-59;

пять "Шахедов";

вражеский беспилотник "Орлан-10".

Россия атаковала Днепр

Сегодня утром оккупанты нанесли комбинированный удар по городу Днепр. Русские атаковали дронами и ракетами.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил, что из-за атаки поврежден один из торговых центров. Также были повреждены автомобили и заправочная станция.