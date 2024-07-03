Силы ПВО сбили 5 ракет и 6 дронов во время атаки РФ на Украину

Утром 3 июля войска России ударили по Украине тремя крылатыми ракетами "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью беспилотниками Shahed.
Главные тезисы
- Главной целью атаки РФ стала Днепропетровская область, где были поражены несколько объектов, включая торговый центр.
- В результате комбинированного удара по Днепру погибли три человека, еще 18 пострадали, включая 14-летнюю девочку.
- Атака включала выпуск ракет Искандер-К, управляемых ракет Х-59 и дронов Shahed, причинив серьезные разрушения в городе.
Воздушные силы раскрыли детали сбитых целей РФ
Как отмечается, всего Россия сегодня выпустила по Украине три крылатых ракеты "Искандер-К", четыре управляемых авиационных ракет Х-59 и пять дронов-камикадзе иранской разработки.
Основным направлением удара была Днепропетровская область.
Силы противовоздушной обороны сбили:
крылатую ракету "Искандер-К";
четыре управляемых авиационных ракеты Х-59;
пять "Шахедов";
вражеский беспилотник "Орлан-10".
Россия атаковала Днепр
Сегодня утром оккупанты нанесли комбинированный удар по городу Днепр. Русские атаковали дронами и ракетами.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил, что из-за атаки поврежден один из торговых центров. Также были повреждены автомобили и заправочная станция.
По предварительным данным, из-за обстрела в Днепре погибли три человека. Известно о 18 пострадавших. Среди травмированных — 14-летняя девочка.
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