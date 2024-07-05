Силы ПВО уничтожили 32 шахеда во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 32 шахеда во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Ночью 5 июля Армия РФ атаковала Украину 32 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136". Силам ПВО удалось сбить все вражеские дроны.

Главные тезисы

  • Украинские силы воздушной обороны сбили все шахеды в ходе ночной атаки РФ на Украину.
  • В боевой работе по отражению ночного нападения привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.
  • В результате ракетной атаки РФ по Одессе погибла женщина, еще 7 человек получили ранения. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов войны.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, 5 июля РФ атаковала 32 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Курск и Приморско-Ахтарск - РФ.

За ночь защитниками неба сбиты все 32 "шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях, — говорится в сообщении.

К боевой работе по отражению ночного воздушного приступа привлекли:

  • истребительную авиацию

  • зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил

  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины

  • подразделения радиоэлектронной борьбы

Армия РФ атаковала припортовую инфраструктуру Одесщины

Силы обороны Юга сообщили о последствиях атаки РФ по Одесской области.

В Одесской области в результате российского удара баллистической ракетой повреждена припортовая инфраструктура. Погибла женщина, ранены 7 человек.

В результате удара повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. Возник пожар, который ликвидировали.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ракетной атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

В результате атаки погибла 46-летняя женщина, семеро мирных жителей получили ранения, они госпитализированы. Разрушения получили портовые сооружения и админздания.

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