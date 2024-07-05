Силы ПВО уничтожили 32 шахеда во время атаки РФ на Украину

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, 5 июля РФ атаковала 32 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Курск и Приморско-Ахтарск - РФ.

За ночь защитниками неба сбиты все 32 "шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях, — говорится в сообщении. Поделиться

К боевой работе по отражению ночного воздушного приступа привлекли:

истребительную авиацию

зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил

мобильные огневые группы Сил обороны Украины

подразделения радиоэлектронной борьбы

Армия РФ атаковала припортовую инфраструктуру Одесщины

Силы обороны Юга сообщили о последствиях атаки РФ по Одесской области.

В Одесской области в результате российского удара баллистической ракетой повреждена припортовая инфраструктура. Погибла женщина, ранены 7 человек.

В результате удара повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. Возник пожар, который ликвидировали. Поделиться

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ракетной атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

В результате атаки погибла 46-летняя женщина, семеро мирных жителей получили ранения, они госпитализированы. Разрушения получили портовые сооружения и админздания.