Силы ПВО уничтожили 32 шахеда во время атаки РФ на Украину

Ночью 5 июля Армия РФ атаковала Украину 32 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136". Силам ПВО удалось сбить все вражеские дроны.
Главные тезисы
- Украинские силы воздушной обороны сбили все шахеды в ходе ночной атаки РФ на Украину.
- В боевой работе по отражению ночного нападения привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.
- В результате ракетной атаки РФ по Одессе погибла женщина, еще 7 человек получили ранения. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов войны.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечается, 5 июля РФ атаковала 32 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Курск и Приморско-Ахтарск - РФ.
К боевой работе по отражению ночного воздушного приступа привлекли:
истребительную авиацию
зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил
мобильные огневые группы Сил обороны Украины
подразделения радиоэлектронной борьбы
Армия РФ атаковала припортовую инфраструктуру Одесщины
Силы обороны Юга сообщили о последствиях атаки РФ по Одесской области.
В Одесской области в результате российского удара баллистической ракетой повреждена припортовая инфраструктура. Погибла женщина, ранены 7 человек.
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ракетной атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены.
При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
В результате атаки погибла 46-летняя женщина, семеро мирных жителей получили ранения, они госпитализированы. Разрушения получили портовые сооружения и админздания.
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