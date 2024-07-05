Сили ППО знищили 32 шахеди під час атаки РФ на Україну

Уночі 5 липня Армія РФ атакувала Україну 32 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Силам ППО вдалося збити усі ворожі дрони.
Головні тези:
- Українські сили повітряної оборони збили усі шахеди під час нічної атаки РФ на Україну.
- До бойової роботи з відбиття нічного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи і підрозділи радіоелектронної боротьби.
- У результаті ракетної атаки РФ по Одесі загинула жінка, ще 7 осіб отримали поранення. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів війни.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначається, 5 липня РФ атакувала 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ та Приморсько-Ахтарськ – РФ.
До бойової роботи із відбиття нічного повітряного нападу залучили:
винищувальну авіацію
зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил
мобільні вогневі групи Сил оборони України
підрозділи радіоелектронної боротьби.
Армія РФ атакувала припортову інфраструктуру Одещини
Сили оборони Півдня повідомили про наслідки атаки РФ по Одещині.
В Одеській області внаслідок російського удару балістичною ракетою пошкоджена припортова інфраструктура. Загинула жінка, поранено 7 людей.
За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено.
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Внаслідок атаки загинула 46-річна жінка, семеро мирних мешканців отримали поранення, їх госпіталізовано. Руйнувань зазнали портові споруди та адмінбудівлі.
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