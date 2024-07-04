Війська РФ вдарили по Новогродівці на Донеччині. Поранено чотирьох дітей

Російські окупанти сьогодні, 4 липня, увечері кілька разів вдарили по місту Новогродівка Донецької області. Четверо дітей постраждали.

Росіяни вдарили по Новогродівці Донецької області

За його словами, у Новогродівці FPV-дрон влучив у двоповерхову будівлю. Потім росіяни накрили місто вогнем з "Ураганів".

За його словами, у Новогродівці FPV-дрон влучив у двоповерхову будівлю. Потім росіяни накрили місто вогнем з "Ураганів".

Усього дев'ять осіб отримали поранення, зокрема четверо дітей. Їх доправили до лікарні.

Філашкін наголосив, що навіть у відносно віддалених від фронту містах Донецької області зберігається загроза обстрілів. Тому він закликав місцевих жителів евакуюватись.

Росіяни вбивають мирних українців

Нагадаємо, російські окупанти під час своїх обстрілів ціляться по цивільній інфраструктурі України. З цієї причини в результаті атак часто бувають поранені та загиблі.