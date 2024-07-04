Російські окупанти масштабно обстріляли Донеччину. Загинула жінка, серед поранених є дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти масштабно обстріляли Донеччину. Загинула жінка, серед поранених є дитина

Прокуратура Донецької області
Донеччина
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Чергова атака РФ на Донеччину 4 липня призвела до загибелі однієї людини та пораненню сімох місцевих жителів. 

Головні тези:

  • Російські окупанти масштабно обстріляли Донеччину 4 липня, що спричинило загибель однієї людини та поранення семи інших.
  • Армія РФ безжалісно атакувала мирне населення, обстрілюючи житлові будинки та сільськогосподарську техніку.
  • Результатом нападу окупантів стала загибель жінки в одному з сіл, а також поранення трьох цивільних на фермерському господарстві.
  • Україна надає кваліфіковану медичну допомогу постраждалим, які отримали тяжкі травми унаслідок обстрілу.

Армія РФ атакувала Донеччину, є постраждалі

За даними слідства, 4 липня під вогонь зі ствольної артилерії ворога потрапило с. Стінки Краматорського району.

На території сільськогосподарського підприємства отримала травми, несумісні з життям, 37-річна робітниця. На момент атаки жінка йшла годувати тварин.

Також поблизу водойми села Клебан Бик Іллінівської громади зазнав поранень мешканець 59 років.

Крім того, російська армія обстріляла селище Північне Бахмутського району, поціливши по приватній забудові. В одній з осель травмовано родину: 58-річного батька, 50-річну мати та їх 10-річного сина. Тип використаної окупантами зброї встановлюється.

На с. Мирне Волноваського району російська армія скинула авіабомби «УМПБ Д-30СН». Один із засобів ураження влучив по фермерському господарству, де зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості троє цивільних. Жінки 34 і 62 років та 45-річний чоловік перебували на вулиці.

Усіх постраждалих доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями. Їм надається кваліфікована допомога.

У населених пунктах пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку.

Російська армія вбила двох жінок в Українську

Уранці 1 липня російські окупанти завдали удару по місту Українськ Донецької області. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє жінок.

Зазначається, що росіяни обстріляли місто з "Ураганів". У зоні ураження опинився житловий сектор.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Унаслідок обстрілу загинули 2 жінки 65 і 70 років. Ще 8 людей отримали поранення.

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