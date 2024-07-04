Российские оккупанты масштабно обстреляли Донецкую область. Погибла женщина, среди раненых есть ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты масштабно обстреляли Донецкую область. Погибла женщина, среди раненых есть ребенок

Прокуратура Донецкой области
Донеччина
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Очередная атака РФ на Донецкую область 4 июля привела к гибели одного человека и ранению семерых местных жителей.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты масштабно обстреляли Донецкую область 4 июля, что привело к гибели одного человека и ранению семерых, включая ребенка.
  • Армия РФ атаковала мирное население, обстреливая жилые дома и сельскохозяйственную технику.
  • Украина оказывает квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим с тяжелыми травмами, полученными в результате обстрела.
  • Среди пострадавших есть женщины, мужчины и даже ребенок, получившие различные виды травм, от осколочных ранений до минно-взрывных травм и черепно-мозговых повреждений.
  • Международное общество осуждает действия РФ, которая продолжает нарушать международное право, атакуя мирное население Донецкой области.

Армия РФ атаковала Донецкую область, есть пострадавшие

По данным следствия, 4 июля под огонь из ствольной артиллерии врага попало с. Стенки Краматорского района.

На территории сельскохозяйственного предприятия получила травмы, несовместимые с жизнью, 37-летняя работница. В момент атаки женщина шла кормить животных.

Также вблизи водоема с. Клебан Бык Ильиновской СВА получил ранения житель 59 лет.

Кроме того, российская армия обстреляла поселок Северный Бахмутский район, попав по частной застройке. В одном из домов травмирована семья: 58-летний отец, 50-летняя мать и их 10-летний сын. Тип использованного оккупантами оружия устанавливается.

На с. Мирное Волновахского района российская армия сбросила авиабомбы «УМПБ Д-30СН». Одно из средств поражения попало по фермерскому хозяйству, где получили телесные повреждения разной степени тяжести трое гражданских. Женщины 34 и 62 лет и 45-летний мужчина находились на улице.

Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение с минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами, осколочными ранениями. Им оказывается квалифицированная помощь.

В населенных пунктах повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника.

Российская армия убила двух женщин в Украинске

Утром 1 июля российские оккупанты нанесли удар по городу Украинск Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибли две женщины.

Отмечается, что россияне обстреляли город из "Ураганов". В зоне поражения оказался жилищный сектор.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В результате обстрела погибли 2 женщины 65 и 70 лет. Еще 8 человек получили ранения.

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