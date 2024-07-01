Армія РФ скинула авіабомбу на Донеччині. Серед постраждалих є дитина

Пізно ввечері 30 червня окупанти скинули на приватний сектор міста Цукурине Донецької області авіабомбу. Внаслідок ворожого удару зазнали поранень 6 людей, зокрема, дитина.
Головні тези:
- Окупанти від РФ вчинили ракетні удари у передмістях Цукурине та у місті Дніпро, що спричинило поранення шести людей, включаючи дитину.
- Представники збройних сил Росії порушили закони війни, обстрілявши цивільний сектор та завдавши пошкоджень більш як 20 будинкам та автомобілям.
- Прокурори почали розслідування воєнних злочинів, вчинених ворожими військами, та вживають необхідні заходи для документування цих подій.
- Внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждало сім осіб, серед яких є підліток, та були пошкоджені будівля супермаркету та житлові будинки.
- Російські війська використали балістичне озброєння під час обстрілу міста Дніпро, що призвело до травмування місцевих мешканців та матеріальних збитків.
Росіяни обстріляли Цукурине
Російські військові о 22:25 скинули на Цукурине ФАБ-500. За фактом порушення законів і звичаїв війни триває розслідування.
Ворожа авіабомба поцілила по приватному сектору. Попередньо, окупанти завдали удару ФАБ-500.
Від влучання засобу ураження пошкоджено 21 домоволодіння й автомобілі. Прокурори вже вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.
Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру
У Дніпрі в результаті нічного ворожого ракетного удару 1 липня постраждали сім осіб, серед яких є підліток. Внаслідок вибуху були пошкоджені будівля супермакету та житлові будинки.
Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що для обстрілу Дніпра російські військові застосували балістичне озброєння.
Вночі вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою. Через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них — 15-річний хлопець.
Він також повідомив, що була госпіталізована одна жінка, а інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно.
У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках, — заявив глава ОВА.
Очільник адміністрації додав, що інформація щодо наслідків ворожого ракетного удару по Дніпру ще уточнюється.
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