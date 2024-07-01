Армія РФ скинула авіабомбу на Донеччині. Серед постраждалих є дитина

Росіяни обстріляли Цукурине

Російські військові о 22:25 скинули на Цукурине ФАБ-500. За фактом порушення законів і звичаїв війни триває розслідування.

Ворожа авіабомба поцілила по приватному сектору. Попередньо, окупанти завдали удару ФАБ-500.

Внаслідок атаки зазнали тілесних ушкоджень 51-річна жінка та її донька 14 років. Також травмовано 4 місцевих жителів віком від 47 до 74 років. У потерпілих діагностовано забої та осколкові поранення, – повідомили в прокуратурі. Поширити

Від влучання засобу ураження пошкоджено 21 домоволодіння й автомобілі. Прокурори вже вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.

Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру

У Дніпрі в результаті нічного ворожого ракетного удару 1 липня постраждали сім осіб, серед яких є підліток. Внаслідок вибуху були пошкоджені будівля супермакету та житлові будинки.

Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що для обстрілу Дніпра російські військові застосували балістичне озброєння.

Вночі вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою. Через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них — 15-річний хлопець.

Він також повідомив, що була госпіталізована одна жінка, а інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках, — заявив глава ОВА.

Очільник адміністрації додав, що інформація щодо наслідків ворожого ракетного удару по Дніпру ще уточнюється.