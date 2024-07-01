Армія РФ скинула авіабомбу на Донеччині. Серед постраждалих є дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ скинула авіабомбу на Донеччині. Серед постраждалих є дитина

Прокуратура Донецької області
обстріл

Пізно ввечері 30 червня окупанти скинули на приватний сектор міста Цукурине Донецької області авіабомбу. Внаслідок ворожого удару зазнали поранень 6 людей, зокрема, дитина.

Головні тези:

  • Окупанти від РФ вчинили ракетні удари у передмістях Цукурине та у місті Дніпро, що спричинило поранення шести людей, включаючи дитину.
  • Представники збройних сил Росії порушили закони війни, обстрілявши цивільний сектор та завдавши пошкоджень більш як 20 будинкам та автомобілям.
  • Прокурори почали розслідування воєнних злочинів, вчинених ворожими військами, та вживають необхідні заходи для документування цих подій.
  • Внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждало сім осіб, серед яких є підліток, та були пошкоджені будівля супермаркету та житлові будинки.
  • Російські війська використали балістичне озброєння під час обстрілу міста Дніпро, що призвело до травмування місцевих мешканців та матеріальних збитків.

Росіяни обстріляли Цукурине

Російські військові о 22:25 скинули на Цукурине ФАБ-500. За фактом порушення законів і звичаїв війни триває розслідування.

Ворожа авіабомба поцілила по приватному сектору. Попередньо, окупанти завдали удару ФАБ-500.

Внаслідок атаки зазнали тілесних ушкоджень 51-річна жінка та її донька 14 років. Також травмовано 4 місцевих жителів віком від 47 до 74 років. У потерпілих діагностовано забої та осколкові поранення, – повідомили в прокуратурі.

Від влучання засобу ураження пошкоджено 21 домоволодіння й автомобілі. Прокурори вже вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.

Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру

У Дніпрі в результаті нічного ворожого ракетного удару 1 липня постраждали сім осіб, серед яких є підліток. Внаслідок вибуху були пошкоджені будівля супермакету та житлові будинки.

Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що для обстрілу Дніпра російські військові застосували балістичне озброєння.

Вночі вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою. Через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них — 15-річний хлопець.

Він також повідомив, що була госпіталізована одна жінка, а інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках, — заявив глава ОВА.

Очільник адміністрації додав, що інформація щодо наслідків ворожого ракетного удару по Дніпру ще уточнюється.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Херсонщину — є загибла та поранені
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Гаврилівка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла гуманітарний штаб у Херсоні — є постраждалі
Роман Мрочко
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ масовано обстріляла Донеччину — є загиблі та поранені
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?