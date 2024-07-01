Армия РФ сбросила авиабомбу на Донецкую область. Среди пострадавших есть ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ сбросила авиабомбу на Донецкую область. Среди пострадавших есть ребенок

Прокуратура Донецкой области
Армия РФ сбросила авиабомбу в Донецкой области
Читати українською

Поздно вечером 30 июня оккупанты сбросили на частный сектор города Цукурино Донецкой области авиабомбу. В результате вражеского удара получили ранения 6 человек, в частности, ребенок.

Главные тезисы

  • Оккупанты от РФ нанесли ракетные удары в пригородах Цукурино и в городе Днепр, что повлекло ранение шести человек, включая ребенка.
  • Представители вооруженных сил России нарушили законы войны, обстреляв гражданский сектор и нанеся повреждения более 20 домам и автомобилям.
  • Прокуроры начали расследование военных преступлений, совершенных вражескими войсками, и принимают необходимые меры по документированию этих событий.
  • В результате ракетного удара по Днепру пострадали семь человек, среди которых есть подросток, и были повреждены здание супермаркета и жилые дома.
  • Российские войска использовали баллистическое вооружение при обстреле города Днепр, что привело к травмированию местных жителей и материальному ущербу.

Россияне обстреляли Цукурино

Российские военные в 22:25 сбросили на Цукурино ФАБ-500. По факту нарушения законов и обычаев войны продолжается расследование.

Вражеская авиабомба попала по частному сектору. Предварительно, оккупанты нанесли удар ФАБ-500.

В результате атаки получили телесные повреждения 51-летняя женщина и ее дочь 14 лет. Также травмированы 4 местных жителя в возрасте от 47 до 74 лет. У пострадавших диагностированы ушибы и осколочные ранения, – сообщили в прокуратуре.

От попадания средства поражения повреждены 21 домовладение и автомобили. Прокуроры уже принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру

В Днепре в результате ночного вражеского ракетного удара 1 июля пострадали семь человек, среди которых есть подросток. В результате взрыва были повреждены здание супермакета и жилые дома.

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что для обстрела Днепра российские военные применили баллистическое вооружение.

Ночью взрывы прогремели в Днепре. Враг целил баллистику. Из-за российской атаки в городе пострадали 7 человек. Среди них – 15-летний парень.

Он также сообщил, что была госпитализирована одна женщина, а другие будут лечиться амбулаторно.

В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках, — заявил глава ОВА.

Глава администрации добавил, что информация о последствиях вражеского ракетного удара по Днепру еще уточняется.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Херсонщину — есть погибшая и раненые
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсонщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла гуманитарный штаб в Херсоне — есть пострадавшие
Роман Мрочко
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ массированно обстреляла Донецкую область — есть погибшие и раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донеччина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?