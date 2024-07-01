Армия РФ сбросила авиабомбу на Донецкую область. Среди пострадавших есть ребенок

Поздно вечером 30 июня оккупанты сбросили на частный сектор города Цукурино Донецкой области авиабомбу. В результате вражеского удара получили ранения 6 человек, в частности, ребенок.

Россияне обстреляли Цукурино

Российские военные в 22:25 сбросили на Цукурино ФАБ-500. По факту нарушения законов и обычаев войны продолжается расследование.

Вражеская авиабомба попала по частному сектору. Предварительно, оккупанты нанесли удар ФАБ-500.

В результате атаки получили телесные повреждения 51-летняя женщина и ее дочь 14 лет. Также травмированы 4 местных жителя в возрасте от 47 до 74 лет. У пострадавших диагностированы ушибы и осколочные ранения, – сообщили в прокуратуре. Поделиться

От попадания средства поражения повреждены 21 домовладение и автомобили. Прокуроры уже принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру

В Днепре в результате ночного вражеского ракетного удара 1 июля пострадали семь человек, среди которых есть подросток. В результате взрыва были повреждены здание супермакета и жилые дома.

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что для обстрела Днепра российские военные применили баллистическое вооружение.

Ночью взрывы прогремели в Днепре. Враг целил баллистику. Из-за российской атаки в городе пострадали 7 человек. Среди них – 15-летний парень.

Он также сообщил, что была госпитализирована одна женщина, а другие будут лечиться амбулаторно.

В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках, — заявил глава ОВА.

Глава администрации добавил, что информация о последствиях вражеского ракетного удара по Днепру еще уточняется.