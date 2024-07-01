Армия РФ сбросила авиабомбу на Донецкую область. Среди пострадавших есть ребенок

Поздно вечером 30 июня оккупанты сбросили на частный сектор города Цукурино Донецкой области авиабомбу. В результате вражеского удара получили ранения 6 человек, в частности, ребенок.
Главные тезисы
- Оккупанты от РФ нанесли ракетные удары в пригородах Цукурино и в городе Днепр, что повлекло ранение шести человек, включая ребенка.
- Представители вооруженных сил России нарушили законы войны, обстреляв гражданский сектор и нанеся повреждения более 20 домам и автомобилям.
- Прокуроры начали расследование военных преступлений, совершенных вражескими войсками, и принимают необходимые меры по документированию этих событий.
- В результате ракетного удара по Днепру пострадали семь человек, среди которых есть подросток, и были повреждены здание супермаркета и жилые дома.
- Российские войска использовали баллистическое вооружение при обстреле города Днепр, что привело к травмированию местных жителей и материальному ущербу.
Россияне обстреляли Цукурино
Российские военные в 22:25 сбросили на Цукурино ФАБ-500. По факту нарушения законов и обычаев войны продолжается расследование.
Вражеская авиабомба попала по частному сектору. Предварительно, оккупанты нанесли удар ФАБ-500.
От попадания средства поражения повреждены 21 домовладение и автомобили. Прокуроры уже принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.
Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру
В Днепре в результате ночного вражеского ракетного удара 1 июля пострадали семь человек, среди которых есть подросток. В результате взрыва были повреждены здание супермакета и жилые дома.
Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что для обстрела Днепра российские военные применили баллистическое вооружение.
Ночью взрывы прогремели в Днепре. Враг целил баллистику. Из-за российской атаки в городе пострадали 7 человек. Среди них – 15-летний парень.
Он также сообщил, что была госпитализирована одна женщина, а другие будут лечиться амбулаторно.
В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках, — заявил глава ОВА.
Глава администрации добавил, что информация о последствиях вражеского ракетного удара по Днепру еще уточняется.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-