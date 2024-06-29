Армия РФ массированно обстреляла Донецкую область — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ массированно обстреляла Донецкую область — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донеччина
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На Донеччине в результате утренних обстрелов Российской Федерации погибли три человека, еще четверо ранены.

Главные тезисы

  • Российская армия обстреливает населенные пункты в Донецкой области, что приводит к погибшим и раненым среди мирного населения.
  • За последние дни РФ совершила массированные обстрелы в Лиманской громаде, вызвавшие серьезный ущерб и человеческие потери.
  • Десятки людей пострадали в результате воздушных атак и обстрелов со стороны российских военных, что вызвало эвакуацию мирного населения.
  • Международное сообщество осуждает и требует прекращения агрессивных действий Российской Федерации в отношении украинского народа, выражая солидарность с пострадавшими.

РФ масштабно атаковала с воздуха Донецкую область

С самого утра 29 июня Россия начала активно обстреливать мирные населенные пункты Донбасса.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

3 человека погибли и 4 ранены в результате утренних обстрелов Донетчины.

По его словам, в Лиманской громаде под обстрел попали два поселка: в Заречном россияне убили трех человек, в Торском — ранили одного человека. В Нью-Йорке Торецкой громады ранены два человека, еще один раненый — в Кураховке.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

РФ обстреляла Донецкую область 28 июня 13 раз

Российские военные за минувшие сутки обстреливали Донецкую область 13 раз, зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов.

В Заречном Лиманской громады ранен человек, четыре человека погибли и пять раненых в Нью-Йорке Торецкой общины (Бахмутский район).

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 453 человека, в том числе 55 детей.

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