Армия РФ массированно обстреляла Донецкую область — есть погибшие и раненые

На Донеччине в результате утренних обстрелов Российской Федерации погибли три человека, еще четверо ранены.
Главные тезисы
- Российская армия обстреливает населенные пункты в Донецкой области, что приводит к погибшим и раненым среди мирного населения.
- За последние дни РФ совершила массированные обстрелы в Лиманской громаде, вызвавшие серьезный ущерб и человеческие потери.
- Десятки людей пострадали в результате воздушных атак и обстрелов со стороны российских военных, что вызвало эвакуацию мирного населения.
- Международное сообщество осуждает и требует прекращения агрессивных действий Российской Федерации в отношении украинского народа, выражая солидарность с пострадавшими.
РФ масштабно атаковала с воздуха Донецкую область
С самого утра 29 июня Россия начала активно обстреливать мирные населенные пункты Донбасса.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
РФ обстреляла Донецкую область 28 июня 13 раз
Российские военные за минувшие сутки обстреливали Донецкую область 13 раз, зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов.
Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 453 человека, в том числе 55 детей.
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