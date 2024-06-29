Армія РФ масовано обстріляла Донеччину — є загиблі та поранені

На Донеччині внаслідок ранкових обстрілів Російської Федерації загинуло троє людей, ще четверо поранені.
Головні тези:
- Мирне населення Донеччини постраждало від масованих обстрілів РФ 29 червня.
- РФ здійснила численні обстріли населених пунктів Донеччини: вбито трьох людей та поранено чотирьох.
- За словами начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, РФ систематично обстрілює населені пункти у Лиманській громаді Донеччини, що призводить до людських жертв.
- Російські військові здійснили 13 обстрілів на Донеччині 28 червня, що викликало шкоду житловим будинкам та забрало життя понад п'яти людей.
- Жителів поранених населених пунктів евакуюють з лінії фронту для забезпечення їхньої безпеки та уникнення нових жертв від обстрілів.
РФ масштабно атакувала з повітря Донецьку область
З самого ранку 29 червня Росія почала активно обстрілювати мирні населені пункти Донеччини.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
РФ обстріляла Донеччину 28 червня 13 разів
Російські військові за минулу добу обстрілювали Донеччину 13 разів, зафіксовано численні пошкодження житлових будинків.
Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 453 людини, у тому числі 55 дітей.
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