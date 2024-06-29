Армія РФ масовано обстріляла Донеччину — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
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Армія РФ масовано обстріляла Донеччину — є загиблі та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина

На Донеччині внаслідок ранкових обстрілів Російської Федерації загинуло троє людей, ще четверо поранені.

Головні тези:

  • Мирне населення Донеччини постраждало від масованих обстрілів РФ 29 червня.
  • РФ здійснила численні обстріли населених пунктів Донеччини: вбито трьох людей та поранено чотирьох.
  • За словами начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, РФ систематично обстрілює населені пункти у Лиманській громаді Донеччини, що призводить до людських жертв.
  • Російські військові здійснили 13 обстрілів на Донеччині 28 червня, що викликало шкоду житловим будинкам та забрало життя понад п'яти людей.
  • Жителів поранених населених пунктів евакуюють з лінії фронту для забезпечення їхньої безпеки та уникнення нових жертв від обстрілів.

РФ масштабно атакувала з повітря Донецьку область

З самого ранку 29 червня Росія почала активно обстрілювати мирні населені пункти Донеччини.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

3 людини загинули та 4 поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини.

За його словами, у Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському — поранили одну людину. У Нью-Йорку Торецької громади поранено дві людини, ще одна поранена — у Курахівці.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

РФ обстріляла Донеччину 28 червня 13 разів

Російські військові за минулу добу обстрілювали Донеччину 13 разів, зафіксовано численні пошкодження житлових будинків.

У Зарічному Лиманської громади поранено людину, чотири людини загинули та п’ять поранених у Нью-Йорку Торецької громади (Бахмутський район).

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 453 людини, у тому числі 55 дітей.

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